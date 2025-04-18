遊歷108國還能每年免費搭郵輪半年 她曝原因：嫁個好老公

美國一名女子不但能定期免費住郵輪，還藉此免費環遊世界長達12年。她透露，這全都是因為她嫁了個好老公。原來女子的丈夫是郵輪的輪機長，每年跟著出勤的丈夫有半年的時間都在搭郵輪，旅行過的國家更是多達108國。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，44歲的克莉絲汀（Christine Kesteloo）常在TikTok上分享她的「夢幻郵輪人生」，有超過98萬名粉絲追蹤。她笑稱自己是「隨船太太」，陪著丈夫彼特（Pete）出海旅居各地，還能因此享有免費住宿和用餐福利，就連郵輪上的設施也幾乎都是免費使用。

克莉絲汀分享，夫妻倆一年有半數時間都待在郵輪上，每次航行約三個月，休息三個月後會再度啟航。過去12年間，他們探索過亞馬遜河、也去過阿拉斯加和法屬波里尼西亞等絕美景點。沒有出海的時候，他們就住在荷蘭的海濱小鎮弗利辛恩。

克莉絲汀表示，郵輪上的生活相當奢華又舒適，她不用煮飯也不用打掃，就算不想吃郵輪餐廳，也可以點披薩、漢堡回房間吃。雖然夫妻倆的房間很小，但克莉絲汀覺得，這樣的空間反而讓他們更親密。其他夫妻可能不會那麼長時間相處，但她和彼特是彼此最好的朋友，幾乎24小時都黏在一起。

不過在郵輪上生活還是有些小困擾，像是她身為自媒體工作者，常需要網路上傳影音，但就算有付費，郵輪上的訊號也還是不太穩定。除此之外，為了不讓丈夫困擾，她也避免在郵輪上賭博，當遊客比較多時，也會先讓其他遊客使用公用設施。

克莉絲汀表示，郵輪生活讓她變得越來越堅強，雖然在海上生活有許多挑戰，但也帶給她許多美好回憶，她已經適應了這樣的生活。