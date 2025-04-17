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夏日將至忙瘦身？ 她靠「歐洲式減肥法」減下9公斤

聯合新聞網／ 綜合報導
帕拉薩靠著模仿歐洲人的飲食習慣減掉9公斤。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
帕拉薩靠著模仿歐洲人的飲食習慣減掉9公斤。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國一名女子移居葡萄牙，想不到竟因「歐洲人飲食法」成功減掉9公斤。她近期開心分享自己的新習慣，認為全是歐洲人的飲食和生活節奏讓她順利甩肉。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，39歲的帕拉薩（Richa Prasad）搬到葡萄牙以後不知不覺中瘦下20磅（約9公斤），近期在網路上分享心路歷程。她表示，搬到歐洲第一件事就是改變進食速度，以前在美國，她常會邊走邊吃，但歐洲人根本不會這麼做。

帕拉薩分享，以前她以為邊走邊吃才能「有效率」，但葡萄牙人每餐要花上1.5到3小時。這並非因為葡萄牙人吃得多，而是他們習慣一邊聊天、一邊慢慢享受食物。除此之外，帕拉薩也不再嘗試任何流行的節食方法或劇烈運動，她模仿歐洲人穩定、規律地吃飯，且每天出門散步，藉此取代高強度健身。

她認為美國人之所以會比歐洲人胖，是因為歐洲人不會極端節食，也不會暴飲暴食。他們有穩定的進食節奏，也常外出散步，這樣的生活習慣讓帕拉薩成功瘦下來。不僅如此，自從規律進食後，她發現自己比較不會突然暴食，也不會吃零食，這些都是幫助她瘦身的良好習慣。

帕拉薩的做法其實有研究支持。2018年一項研究顯示，吃得慢的人肥胖率比吃得快的人低42%；規律進食、不隨意吃零食的人也更健康，甚至可能延長壽命。

帕拉薩也強調跟食物的關係。她認為歐洲人在吃奶油、起司或可頌時，總是好好享受食物，而不是帶著罪惡感。她認為帶著罪惡感進食時，反而會增加不滿足感，最後不小心越吃越多。

美國 肥胖

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