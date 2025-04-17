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「喀喀聲」好療癒？29歲女脖子拉傷去整骨 頸動脈剝離致死

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒「網路上的喀喀聲再療癒，都無法取代對健康風險的審慎評估。」示意圖／ingimage
醫師提醒「網路上的喀喀聲再療癒，都無法取代對健康風險的審慎評估。」示意圖／ingimage

隨著TikTok及IG reels等短影音潮流興起，越來越多網紅拍攝自己接受整骨的影片，「喀喀聲」搭配療癒畫面吸引數百萬人點閱，號稱能改善頭痛、肌肉痠痛，甚至是脊椎側彎與駝背等症狀。但專家警告，這類熱門的替代醫療恐存在嚴重風險，已出現多起中風、血管破裂甚至是死亡案例。

根據《每日郵報》報導，英國一名29歲女子喬安娜（Joanna Kowalczyk）因在健身房拉傷脖子，前往脊椎矯正診所就診，接受頸部調整後不久便陷入昏迷，送醫後宣告不治。驗屍結果顯示，她的頸動脈出現剝離，導致腦部缺血，最終死亡。專家認為，該患者原本就患有結締組織疾病，增加動脈撕裂風險。

脊椎矯正又稱脊骨神經醫學，屬於替代療法之一，透過徒手調整脊椎、骨骼與肌肉結構，改善身體的不適症狀。現今在英美等國廣受歡迎，美國成人每年約有15%接受脊椎矯正治療。然而，英國皇家脊椎矯正學會（Royal College of Chiropractors）指出，多達五成患者在接受治療後出現短暫不適，如肌肉僵硬與疼痛。

部分專家對此療效與風險提出質疑。英國艾希特大學教授恩斯特（Edzard Ernst）表示：「脊椎矯正的風險遠高於其可能帶來的好處。」他認為，在未經充分評估病史的情況下進行調整，可能會造成血管破裂、中風或骨折等嚴重後果。

對此，英國脊椎矯正委員會（General Chiropractic Council）回應，將謹慎檢討相關規範，確保治療的安全性以維護病患權益。醫界也呼籲，民眾若有頭痛、肌肉緊繃等症狀，應優先尋求正規醫療建議，並避免在未經診斷前，貿然接受高風險療程。

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