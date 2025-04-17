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影／食物掉地上3秒內都能吃？ 微生物專家實驗揭驚人真相

聯合新聞網／ 綜合報導
艾克爾發現食物只要掉到地上就已經受汙染。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
艾克爾發現食物只要掉到地上就已經受汙染。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

食物掉到地上後馬上撿起來吃就沒事？這個俗稱「5秒原則」的說法，可能只是誤傳的迷思。美國芝加哥一名微生物學家近期拍攝影片，親自實驗地板到底有多髒，實驗結果連他自己都嚇了一跳。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，艾克爾（Nicholas Aicher）近期在TikTok上傳實驗影片。實驗中他將培養皿放到地板上，有的只放置「0秒」，有的則放置「1分鐘」。

他觀察培養皿上的細菌生長狀況，想不到結果相當驚人。艾克爾發現，就算是只放置0秒，培養皿上也長出不少細菌菌落，更不用說5秒鐘的培養皿，一樣也是滿滿細菌。這項實驗證明，食物掉到地上的瞬間就已經被汙染了，打破了人們一直以來堅信的「5秒原則」。

影片中除了0秒和1分鐘，也分別測試10秒、20秒和30秒等。隨著培養皿在地上的時間越久，菌落就增加得越多。不過奇怪的是，放置1分鐘的培養皿和5秒的培養皿，細菌數量卻是差不多的。這也讓艾克爾得出結論，認為只要食物掉到地上就是髒了，不論時間長短，都已經被細菌汙染。

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影片一出，不少網友直呼反胃，紛紛表示：「我再也不吃掉在地上的東西了！」、「天啊，我的5秒原則毀了！」，也有人幽默地說：「細菌是額外的調味料啦！」；不過也有死忠支持者仍然不為所動，堅持假裝沒看到這影片，繼續活在5秒原則的幸福裡。還有人認為其實重點不在髒不髒，而在於你有多節省捨不得丟掉食物。

TikTok 美國 芝加哥

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