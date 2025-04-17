致命危機！英國女對蔬菜水果過敏 已20年沒吃過蔬果

英國一名年輕女子罹患罕見的「口腔過敏症候群」（Oral Allergy Syndrome），讓她過去整整20年來都沒吃過蔬菜水果。她表示，即使只是吃一口香蕉或胡蘿蔔，都可能引發過敏性休克，但她仍努力嘗試，希望能找出不會引起過敏反應的蔬果。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，27歲的克蘿伊（Chloe Raisbeck）是在7歲那年發現自己罹患這種怪病。當時她在學校吃了一口水蜜桃，馬上就出現嘴唇腫脹、喉嚨奇癢等症狀。不過當時學校的護理師並沒有好好處理，過了幾天她又吃了蘋果，症狀變得更加嚴重，這才緊急就醫。

克蘿伊接受過敏測試，發現她對超過15種食物過敏，常見的蔬果像是奇異果、草莓、紅椒與胡蘿蔔等，她都不能吃。克蘿伊的「蔬果禁令」一執行就是20年，就連另一半吃了草莓後，她都會要求對方刷牙才能接吻，就是擔心會再次引發過敏反應。

克蘿伊無奈地表示，小時候吃蔬菜水果都沒事，不知道為什麼一夕之間健康的飲食習慣變成了「致命危機」。因為這樣的疾病讓她對進食產生強烈恐懼，還要每天服用各種維他命來補充營養。

外出時，她會帶著腎上腺素注射筆備用，平常也盡量自備食物，好避免誤食導致發作。她的日常飲食十分單調，幾乎只吃米飯、義大利麵，搭配魚肉或乳製品。

雖然罹患怪病，但克蘿伊並未放棄希望。今年她鼓起勇氣嘗試從未吃過的覆盆子，發現沒有嚴重反應。她決定接下來「一口一口慢慢來」，找到更多不會引起過敏的蔬果。她也期待未來能擺脫恐懼，重新擁抱多樣飲食人生。

在英國，只有約2%的人患有這種罕見疾病，而且目前還沒找到治癒方式。