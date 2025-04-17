嬤拿拖鞋打孫被告發 土耳其80歲老婦恐面臨4年有期徒刑

土耳其一名80歲老婦，因為不讓孫女半夜出去玩，拿拖鞋打了孫女一下。孫女也不是省油的燈，拿手機反擊，導致阿嬤頭破血流送醫。沒想到醫院私下向警方報案，雖然嬤孫已經和好如初，阿嬤卻可能要因此面臨4年的牢獄之災。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在2023年8月9日。80歲的凱坦（Asiye Kaytan）與孫女瓦拉爾（Vural）同住多年，自從孫女父母離異後，凱坦就一肩負起照顧孫女的責任。當天18歲的瓦拉爾下班後，告訴凱坦想跟朋友外出。不過凱坦擔心孫女太晚出門危險，於是將大門反鎖，阻止孫女出門。

兩人的衝突越演越烈，瓦拉爾不顧阿嬤阻止硬要開門。凱坦一氣之下拿起拖鞋打了孫女手臂，而瓦拉爾則回手用手機砸了阿嬤的頭，當場血流不止。嚇壞的瓦拉爾趕緊將阿嬤送到醫院治療，沒想到事情就這樣一發不可收拾。

原來醫院私下向警方報案，雖然兩人多次向警方澄清已經和好，但檢方仍以公訴罪起訴凱坦。警方表示，凱坦使用「武器」（拖鞋）攻擊孫女，且不准孫女出門是以「強制手段限制他人自由」，必須依法究辦。今（2025）年2月25日，法院裁定兩項罪名各判2年6個月，合計4年2個月有期徒刑。

凱坦目前已經向法院提出上訴。她無奈地表示，自己已經80歲了，實在不可能去坐牢。她從沒想過自己會因為拖鞋被關，根本不知道拖鞋也能被視為武器。至於孫女瓦拉爾則說她從來沒想過事情會演變成這樣，真的不希望阿嬤去坐牢。