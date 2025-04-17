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欲哭無淚…想整性感厚唇卻變香腸嘴 網友補刀：好像水滴魚

聯合新聞網／ 綜合報導
女子想溶解之前的玻尿酸，卻意外腫成「香腸嘴」。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
女子想溶解之前的玻尿酸，卻意外腫成「香腸嘴」。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

西班牙一名女子之前曾注射玻尿酸豐唇，日前她為了讓雙唇回到自然狀態，又到診所注射溶解針。沒想到療程意外「大走鐘」，她的嘴唇不但瞬間爆腫，還被網友笑說簡直就像水滴魚。

據《太陽報》（The Sun）報導，賈西亞（Sara Jurado Garcia）因為想要恢復自然的唇形，到整形整所注射溶解酵素，想不到嘴唇不僅沒有恢復原貌，反而還比原本腫得更大。她將經歷分享到社群平台，影片迅速爆紅，吸引超過1190萬人觀看、150萬人按讚。

兩支影片揭露了她的慘況。一開始賈西亞先是分享嘴唇塗滿麻醉藥膏的照片，接著就是嘴巴腫到不成人形的照片。照片中她不僅淚眼汪汪，還因為無法控制，口水滴滿了T恤。雖然整形過程意外失敗，但賈西亞還是幽默自嘲：「我還笑得出來，我沒事。」

幸好她到其他醫院接受治療後，嘴唇已經消腫恢復正常。她表示，可能是身體對溶解酵素「透明質酸酶（hyaluronidase）」過敏，才會發生這種悲劇。

透明質酸酶是人體本來就會產生的酵素，用來分解玻尿酸。醫美診所會透過注射方式加速這個過程，幫助唇形在幾天內回復自然。一次療程通常約需150英鎊（約新台幣6000元），視診所而定。

網友看了也都紛紛留言開玩笑，有網友說：「哇！根本就是水滴魚」，也有網友看了很害怕，直說自己本來下週要做同樣手術，看完都不敢去了。

整形 西班牙 醫美

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