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影／跟「GAY蜜」墜入愛河結婚 鋼鐵直女：性生活一樣幸福

聯合新聞網／ 綜合報導
兩人雖然性取向不合，還是結婚成為夫妻。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
兩人雖然性取向不合，還是結婚成為夫妻。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國洛杉磯一對夫妻的感情顛覆了世俗印象，兩人本來是最好的「gay蜜」，卻從朋友變戀人，最後決定共度一生。日前他們在社群媒體上分享婚姻相處種種，也引來不少網友留言。

據《太陽報》（The Sun）報導，喬許（Josh Hoff）是一名男同志，他跟莎曼莎（Samantha Greenstone）9年前成為好友，始終維持著好朋友的關係，不過兩人認識2年後，莎曼莎就發現自己喜歡喬許，她向喬許告白，沒想到喬許也有同樣感覺，於是決定交往。

雖然喬許自認是名同志，但他強調這段婚姻「不是薰衣草婚姻」（Lavender Marriage，指同性族群為了避免世俗眼光而和異性伴侶結婚）。喬許說，兩人是真心相愛，而且在這段婚姻中「覺得很滿足」。他表示，莎曼莎對他來說不只是「一個女人」，她不但是喬許的太太，也是他的靈魂伴侶。

最讓網友震驚的，是他們在影片中分享兩人有「正常性生活」。莎曼莎半開玩笑地說，「我們不是蓋棉被純聊天，而是來真的喔！」她表示，雖然喬許的性取向是男性，但他們還是能像其他人一樣發生關係，而且過程一樣甜蜜。

@samanthawynngreenstone

@Jacob Hoff and I are legally able to marry!

♬ original sound - Samantha Wynn Greenstone

影片上傳網路後隨即引發各界討論，有不少網友留言表示，「腦袋轉不過來」，但也有不少人支持他們，認為兩人是難能可貴的真愛。有網友說：「他是同志沒錯，但他愛上了她，她是那個例外。」還有人感嘆，「靈魂伴侶超越性別和性取向，愛就是愛」。

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