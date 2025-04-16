未婚夫婚禮10天前跟準岳母私奔 新娘哭訴：存款、金飾都拿走

印度北方邦一位女子原本即將步入紅毯，迎接幸福甜蜜的婚禮，沒想到婚禮前幾天，準新郎竟然帶著未來的岳母私奔，還把所有結婚要用的金飾和家裡的存款全都捲走。

據NDTV報導，事件主角席瓦妮（Shivani）來自阿里加爾（Aligarh）一處小村莊。她原本要在4月16日與20歲的男友拉胡爾（Rahul）結婚，但是最後卻經歷了另一種「人財兩失」。

在兩人的婚期只剩不到10天時，拉胡爾卻帶著席瓦妮的媽媽、40歲的安妮塔（Anita）消失得不見蹤影。兩人不但無消無息私奔，還順手拿走家中超過35萬盧比（約新台幣13萬元）的現金，就連價值50萬盧比（約新台幣19萬元）的結婚金飾都一併帶走。

席瓦妮在受訪時悲憤地說，過去幾個月媽媽就常常跟她的男友通電話，當時她就覺得有點奇怪，沒想到竟是兩人有了感情。席瓦妮難過地說，就算真的要離開，至少要把家裡的錢和首飾還來。席瓦妮的爸爸庫馬（Jitendra Kumar）一直都在班加羅爾經營事業，雖然他也察覺妻子和準女婿過從甚密，但為了不破壞婚禮，竟然選擇保持沉默。

據悉，事發當天是安妮塔先關機失聯，庫馬聯絡拉胡爾，他一開始否認跟安妮塔在一起，幾小時後又改口嗆庫馬沒有顧好妻子。拉胡爾告訴庫馬，過去20年始終虧待自己的妻子，「現在該忘了她了」。

這起案件已交由警方處理，目前警方正在追查兩人下落。現在婚禮不但告吹，這家人還得面對外界異樣的眼光和閒言閒語。