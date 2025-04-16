一演16年！西班牙女子「裝聾作啞」詐領補助 因被問路遭揭穿

西班牙一名女子謊稱因工作意外導致罹患失語症，一演就是16年，成功請領政府的殘障津貼。不過日前保險公司起疑，找來私家偵探調查，假裝是路人問路，這才揭穿女子的謊言。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件始於2003年，當時這名女子在安達盧西亞一家超市工作。她聲稱自己因為遭到客人攻擊，進而罹患創傷後壓力症候群（PTSD），從此失去說話能力。

過去這幾年，她靠著政府核發的永久殘障津貼生活，這些費用一直都是由職災保險公司支付，不過2019年保險公司重審個案，卻發現女子從2009年開始曾陸續到眼科、骨科與皮膚科就醫，但這些看診資料都沒有提及女子的說話問題，讓保險公司起了疑心，決定進一步追查。

為了取得證據，保險公司雇用私家偵探暗中跟蹤，發現女子平常根本談笑風生。她能在學校門口與其他家長聊天，也常常講電話、上Zumba課，完全不像罹患「失語症」的患者。

後來偵探在路上假扮成路人向女子問路，女子也口齒清晰給予詳細解說，瞬間東窗事發。由於過程全被偵探給錄了下來，這段錄音也成為法院的關鍵證據。

今（2025）年1月，安達盧西亞高等法院（TSJA）正式裁定，保險公司未來將無須再支付津貼，也駁回女子主張錄音侵犯隱私的上訴。除此之外，檢方還向女子另案起訴，要追討16年來違法領取的殘障津貼，若是案件成立，女子恐怕要繳回高達數十萬歐元（數百萬台幣）的津貼。