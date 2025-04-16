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用過世兒子精子找代理孕母生孫 西班牙女歌手挨批超自私

聯合新聞網／ 綜合報導
歐布雷貢用兒子遺留下來的精子生下孫女。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
歐布雷貢用兒子遺留下來的精子生下孫女。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

西班牙一名70歲女星使用兒子的精子請代理孕母生子，引發正反兩極論戰。原來這名女星的兒子英年早逝，她宣稱自己是為了完成兒子遺願，才會選擇用這種方法留下兒子的後代。雖然不少人祝褔嬤孫倆，但有許多網友批評女星太過自私，根本沒有顧慮孫女的未來。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，西班牙歌手歐布雷貢（Ana Obregón）在68歲時喜得千金，消息一出震驚外界，許多人不禁好奇歐布雷貢是怎麼「老來得子」。消息曝光幾個月後，歐布雷貢在受訪時才坦承，其實她的「女兒」實際上是她的「孫女」。

歐布雷貢透露，孫女珊卓拉（Anita Sandra）是使用捐卵者的卵子，結合她兒子雷奎奧（Aless Lequio）的精子受孕而生。雷奎奧於2020年因罕見骨癌去世，享年27歲。由於兒子離世之前曾冷凍精子，因此歐布雷貢才會想要用兒子的精子來生子，希望完成兒子的心願。

歐布雷貢表示，自從兒子離世後，她就「像死了一樣」，直到珊卓拉出生，她才感覺自己「又復活了」。歐布雷貢坦言，雖然她永遠不能體會跟兒子相處的幸福時光，但珊卓拉讓她的生活又再次有了意義。

然而，由於西班牙法律禁止代理孕母，歐布雷貢的做法也引發爭議，雖然歐布雷貢是在美國進行代孕，也合法領養孫女，但還是遭到不少人批評。大部分網友都覺得孩子很可憐，如果歐布雷貢過世，「可能到她12歲就會沒爹沒娘」、「為什麼要為了滿足自己來生孩子」；不過也有不少人認為歐布雷貢能夠完成兒子的遺願令人感動，紛紛留言祝福。

代理孕母 西班牙

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