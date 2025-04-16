飛機上別亂吃！前空服員勸你別喝茶和咖啡 少吃這些利人利己
吃到美味的飛機餐是不少人搭機出行時的一大樂趣，然而有前空服員提醒，有些食物在飛機上「最好別吃」。
根據《每日郵報》報導，前空服員奎格利（Alex Quigley）告訴Delish網站，飛機上的一些食物或飲料會增加你在行程中食物中毒的風險。
首先是茶和咖啡，如果你想透過它們來對抗時差，奎格利勸你「三思」。他表示機上用於沖泡熱飲的熱水都長期存放在水箱裡，且這些水箱的清潔頻率相當低，「老實說，我從沒見過有人在航班之間清空水箱並重新加水或是清洗水箱」。
在飛機餐的選擇上，他還建議人們避開肉類餐點。他解釋，雖然肉類餐點十分美味，但如果航班受到延誤或機械故障的影響，有時這些食物會沒有得到妥善儲存，或存放超過安全儲存時間。
此外，為了「其他乘客的健康與舒適」，他也建議避免選擇乳製品、豆類、油膩食物、綠色蔬菜和汽水等易脹氣的食品，因為飛機上的空氣是循環的，「如果有人放屁，你就會一直聞到那股味道」。
也有空服員建議旅客在避免在機艙內吃洋蔥、大蒜或烤肉口味的洋芋片或零食，「它們很好吃沒錯，但只要一打開包裝，那味道真的很嗆」。
最後，奎格利也不建議旅客在飛機上喝酒，由於機艙內的氣壓較低，身體無法和在平地一樣有效地吸收氧氣，因此在飛機上喝酒會更容易感到醉意。
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