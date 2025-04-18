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貨架硬翻保存期長商品…奧客割傷揚言報警 藥妝店幫消毒遭吃乾抹淨
根據日媒「Trilltrill」報導，一名在藥妝店工作的網友，在X平台分享自己在職場遇到的荒謬奧客行為。一名顧客為了拿取保存期限較長的商品，硬是伸手往貨架裡翻找，結果劃傷了手，最後竟將責任全推給店家，甚至揚言報警，讓不少網友直呼「太誇張」。
據原發文者@suttotodottoto的描述，這名顧客當時想從貨架上找出保存期限較長的盒裝即食咖哩，結果在自行伸手往後抓取時，被前排商品的紙盒邊緣劃傷。因為自己的不當行為受傷後，這個客人不僅把責任全推給店家，還大聲嚷嚷的要報警。當時店長還以親切友善的態度回應，但這個奧客最後竟將店家提供的一整瓶消毒藥水和20片裝繃帶全部帶走，令人傻眼。店長最後也無奈表示「還好沒鬧成客訴」。
此事件在網路上掀起討論，不少網友留言「這種人一定會再來鬧」、「店家應該要立刻報警」，甚至有人指出「這就是標準的奧客行為」、「拿店門口含酒精的除菌噴霧給他消毒就可以了」。面對此情況，原PO也坦言若再遇到相同行為，會毫不猶豫報警處理。
該事件再次凸顯第一線服務人員面對不合理顧客要求所承受的壓力，店家常為避免爭議而選擇妥協，但這是否反而助長了此種不當行為發生呢？這則消息也引發社會對「顧客至上」觀念的反思。
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