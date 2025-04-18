快訊

「門都沒有」再現？台積電喊台灣要蓋11廠 股民酸爆魏哲家

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

倒閣說掀熱議 陳揮文指蔣萬安有3大誤判

嚮往自由職業！26歲嬌小女貨車司機兼營YT 「物流不該只靠高齡苦撐」

聯合新聞網／ 綜合報導
日物流業人力短缺嚴重。貨車示意圖。圖／ingimage
日物流業人力短缺嚴重。貨車示意圖。圖／ingimage

根據日媒「現代ビジネス」的報導，一位26歲、身高146公分的女性長途貨車司機兼YouTuber「Kana」引起關注。她以精實的體能和熱情，穿梭於日本物流第一線，並透過頻道「かなちゃんねる」分享工作日常，希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。現在物流業界人力短缺的問題嚴重，她的故事備受矚目。

Kana在高中時期是足球社員，打工時也偏好選擇能活動身體的工作，所以曾在搬家和物流倉庫打工，因此有與貨車司機交流的機會，再加上不擅長處理複雜的人際關係，對能自由獨立工作的職業心生嚮往。雖然高中畢業後曾進入美容專門學校，但在訓練過程中她意識到自己更嚮往開貨車的自由生活，最後選擇成為職業駕駛。

進入職場後，她從中型貨車開始，至今已擁有6年資歷，目前負責埼玉到京都之間的定期配送。儘管每日工時長達13小時，一週僅能回家一天，她仍在工作之餘積極經營YouTube，影片主題多半聚焦於物流業日常與職場真相。自2020年起經營頻道以來，訂閱人數已突破23萬，也曾接受「東洋經濟新報社」的專訪，成為改變物流業傳統形象的一員。

Kana表示，希望透過自己的分享吸引更多年輕人投入物流業，「物流不該是只能靠高齡勞力苦撐的行業，希望讓大家知道，這份工作也可以很有魅力。」她的實務經驗與社群影響力，正悄悄為日本物流界帶來改變。

YouTuber 年輕人 日本 物流 網紅 職業

延伸閱讀

瘦還要更瘦！日年輕女性飲控過頭 熱量攝取低於戰後糧荒水準

主管請吃飯結帳…兩下屬店外等候 上班竟收到指責信：沒禮貌

已推甄上大學…高三女包辦家務月賺2.3萬 父讚：媲美專業人員

白髮變多別只怪年紀！專業美髮師警告：生活壞習慣最先衝擊頭髮

相關新聞

嚮往自由職業！26歲嬌小女貨車司機兼營YT 「物流不該只靠高齡苦撐」

根據日媒「現代ビジネス」的報導，一位26歲、身高146公分的女性長途貨車司機兼YouTuber「Kana」引起關注。她以精實的體能和熱情，穿梭於日本物流第一線，並透過頻道「かなちゃんねる」分享工作日常，希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。現在物流業界人力短缺的問題嚴重，她的故事備受矚目。

米價年翻1倍！日本主婦出國玩順便買米 首爾扛回9公斤省荷包

根據「朝鮮日報日本語版」的報導，近期日本國內米價飆漲，讓許多日本民眾大喊吃不消。有一位喜愛旅遊的中年主婦@piston28880983在X平台上分享，她利用去菲律賓宿霧旅遊的機會，經由韓國首爾返回日本，並趁機在首爾超市買了米扛回日本，引起網友熱烈討論。

夏日將至忙瘦身？ 她靠「歐洲式減肥法」減下9公斤

美國一名女子移居葡萄牙，想不到竟因「歐洲人飲食法」成功減掉9公斤。她近期開心分享自己的新習慣，認為全是歐洲人的飲食和生活節奏讓她順利甩肉。

影／食物掉地上3秒內都能吃？ 微生物專家實驗揭驚人真相

食物掉到地上後馬上撿起來吃就沒事？這個俗稱「5秒原則」的說法，可能只是誤傳的迷思。美國芝加哥一名微生物學家近期拍攝影片，親自實驗地板到底有多髒，實驗結果連他自己都嚇了一跳。

致命危機！英國女對蔬菜水果過敏 已20年沒吃過蔬果

英國一名年輕女子罹患罕見的「口腔過敏症候群」（Oral Allergy Syndrome），讓她過去整整20年來都沒吃過蔬菜水果。她表示，即使只是吃一口香蕉或胡蘿蔔，都可能引發過敏性休克，但她仍努力嘗試，希望能找出不會引起過敏反應的蔬果。

「喀喀聲」好療癒？29歲女脖子拉傷去整骨 頸動脈剝離致死

隨著TikTok及IG reels等短影音潮流興起，越來越多網紅拍攝自己接受整骨的影片，「喀喀聲」搭配療癒畫面吸引數百萬人點閱，號稱能改善頭痛、肌肉痠痛，甚至是脊椎側彎與駝背等症狀。但專家警告，這類熱門的替代醫療恐存在嚴重風險，已出現多起中風、血管破裂甚至是死亡案例。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。