快訊

綠共諜之妻曾是總統府憲兵 顧立雄：相信國防部沒人涉入

MLB／鄭宗哲大聯盟之旅倒數 海盜工具人復健賽開轟

台灣虎航復活節優惠全航線100元起 尊榮虎10點開搶

聽新聞
0:00 / 0:00

19歲女遭綁架餵藥！7天內被23男性侵 9人落網包括性犯罪集團頭目

香港01／ 撰文：田中貴
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

印度發生駭人聽聞的綁架輪姦案。1名19歲女子回家途中遭綁架擄走，7天內更被下藥和帶到不同地方，其間總共遭到23名男子輪姦，淫男逞慾後將她置之不理。家人見受害人遲遲未返，於是報警，而她獲救時仍然受到藥物影響而神智不清，2天後才能交代案件。警員經調查後拘捕其中9人，當中1名被捕男子被指是性犯罪集團頭目，他更有性罪行紀錄。案件在當地引起公憤，民眾更企圖襲擊被捕男子，而警方正追緝其他疑犯歸案。

7天內遭23男輪姦　受害人獲救仍然神智不清

當地媒體報道，19歲受害人和家人住在瓦拉納西市（Varanasi），2025年3月29日前往朋友住所，但一直沒有返家，而且失去聯絡，家人遂報警求助。直到4月4日，警方尋獲受害人，當時她未能即時交代到事發經過，4月6日才通知家人自己遭到輪姦。

事發於3月29日晚上，受害人回家途中，懷疑遭到1名男子綁架，繼而被帶到往蘭卡（Lanka）1間咖啡店，對方和另1名朋友趁機將她性侵。之後受害人遭到下藥，被帶到不同地方例如酒店等場所，7日天內總共遭到23人輪姦，即使受害人尖叫反抗，但都於事無補，甚至數次被遺棄街頭，眾人逞慾後將她置之不理，最終受害人獲救回家。

由於受到藥物影響，受害人獲救後一直神智不清，2天後才恢復知覺交代案件。

警拘9人　其中人被指是性犯罪集團頭目

警方經調查後，公開其中12人身份，同時拘捕9名涉案男子，分別是維什瓦卡瑪（Raj Vishwakarma）、德胡西亞（Ayush Dhoosia）、薩吉德（Sajid）、謝赫（Suhail Sheikh）、阿里（Danish Ali）、艾哈邁德（Imran Ahmed）、阿拉姆（Shabbir Alam）、汗（Sohail Khan），以及古普塔（Anmol Gupta），年齡介乎19至28歲，將會被落案起訴，警方正追緝其他在逃男子下落。

經營水煙吧男子疑是性罪集團頭目

被捕男子分別報稱商人、商店職員、酒店職員，以及學生等，其中1人經營水煙吧，被懷疑是性犯罪集團的頭目，2022年更被指涉嫌性罪行。案件在當地引起公憤，其中1名被捕男子被帶到醫院接受檢查時，有民眾試圖向他施襲。

延伸閱讀：

不滿前妻買尿片遲歸！獸父對8日大女兒先姦後殺　被判2次終身監禁

姊控同父異母弟性侵逾20次！弟脫強姦罪原因曝光　最後因這罪入獄

文章授權轉載自《香港01》

家人 性侵 朋友 綁架 酒店

相關新聞

19歲女遭綁架餵藥！7天內被23男性侵 9人落網包括性犯罪集團頭目

印度發生駭人聽聞的綁架輪姦案。1名19歲女子回家途中遭綁架擄走，7天內更被下藥和帶到不同地方，其間總共遭到23名男子輪姦，淫男逞慾後將她置之不理。家人見受害人遲遲未返，於是報警，而她獲救時仍然受到藥物影響而神智不清，2天後才能交代案件。警員經調查後拘捕其中9人，當中1名被捕男子被指是性犯罪集團頭目，他更有性罪行紀錄。案件在當地引起公憤，民眾更企圖襲擊被捕男子，而警方正追緝其他疑犯歸案。

盲腸炎！印度男看YouTube自行開肚及縫針 麻醉過後劇痛下場曝光

YouTube不是萬能學院，遇到健康問題最好去求醫。印度有名32歲男子早在14歲時做過闌尾炎（盲腸炎）手術，但近年他長期受腹痛困擾。早前他竟從YouTube上看影片學做手術，在市場親自買來手術刀等工具，自行在家開肚做手術，再縫合傷口，可是待麻醉藥過後他出現嚴重併發症，劇痛慘叫的聲響驚動家人，將他送院治理，幸現已並無大礙。

無良匪搶劫12歲女！扮鄰居上門借水 扯女童頭髮強搶近萬元金頸鍊

利用他人善心再順勢搶劫，實在可恥！馬來西亞早前發生匪徒入屋搶劫案，有男子在公寓內假裝是某單位的住客，向其中一戶人家敲門，訛稱因家裏沒有水，想向對方借水。屋內的12歲女童不虞有詐，開門遞水時慘遭男子猛扯頭髮，雖然她曾試圖反抗，但最終仍被搶走價值5,530令吉（下同，約40,735台幣）的金頸鍊。

誰偷拿飛機安全帶？日空服員分享機場奇葩伴手禮 網笑：買了安心

根據日媒「ねとらぼ」分享，日系航空公司空服員Sana近日於社群平台X上發表日本羽田機場近日出現一款「奇葩創意商品」。貼文一公開便吸引超過285萬次瀏覽與將近5萬個按讚，不少航空迷紛紛留言表示「糟糕！超想要」、「這款商品真是天才的創意」。

中國人瘋論文？搶破頭參加英國約翰洛克論文競賽

中國的這股「約翰洛克熱」大概始於2022年。由於2021年的最佳論文獎由中國學生掄元，這個成果在中國的社群媒體，特別是小紅書上掀起了軒然大波。許多中國家長都將這項競賽當成人文社科類的「牛津劍橋入學模擬考」。同時，能夠獲邀參加頒獎典禮的中國學生和家長，通常都呈現出以下幾個有趣的特質。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。