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盲腸炎！印度男看YouTube自行開肚及縫針 麻醉過後劇痛下場曝光

香港01／ 撰文：喬納森
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

YouTube不是萬能學院，遇到健康問題最好去求醫。印度有名32歲男子早在14歲時做過闌尾炎（盲腸炎）手術，但近年他長期受腹痛困擾。早前他竟從YouTube上看影片學做手術，在市場親自買來手術刀等工具，自行在家開肚做手術，再縫合傷口，可是待麻醉藥過後他出現嚴重併發症，劇痛慘叫的聲響驚動家人，將他送院治理，幸現已並無大礙。

17歲曾做割盲腸

綜合外媒報道，印度32歲男子拉加（Raja Babu），居於北方邦沃林達文（Vrindavan）。他在14歲時曾因盲腸炎而進行割盲腸手術，可是近年他被腹痛問題纏綿，腹部長期反反覆覆傳來痛楚，多次求醫也沒有改善，照過超聲波也沒有發現問題，令他深受困擾。

看YouTube學做手術 自行開肚及縫針

無可奈何之下，拉加就想「自行解決」，他先從YouTube看相關手術的影片，再到市場上購買手術刀、麻醉藥及手術針線等用品。他在今年3月19日在家中的房間，自行進行手術，自行施打麻醉藥後，親手開肚替自己做手術，最後縫上11針縫合傷口。

出現嚴重併發症送院

可是拉惹在「手術」後出現嚴重併發症，疼痛難忍，慘叫聲驚動家人，急急將他送院治理。當地醫院1名醫生表示，拉加在多年前因盲腸炎接受手術。而近數月他再感到疼痛，他在腹部割開了1道7吋長傷口，想看看入面出了什麼問題尋找痛楚根源，更試圖從腹部拉出「東西」，可是不成功。幸而目前他情況穩定，正在康復中。

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文章授權轉載自《香港01》

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