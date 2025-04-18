米價年翻1倍！日本主婦出國玩順便買米 首爾扛回9公斤省荷包

根據「朝鮮日報日本語版」的報導，近期日本國內米價飆漲，讓許多日本民眾大喊吃不消。有一位喜愛旅遊的中年主婦@piston28880983在X平台上分享，她利用去菲律賓宿霧旅遊的機會，經由韓國首爾返回日本，並趁機在首爾超市買了米扛回日本，引起網友熱烈討論。

該網友表示她在首爾超市購買了4公斤白米與5公斤糙米。她指出，韓國米價僅為日本的三分之一。韓國米10公斤約3,000日圓（新台幣約690元），遠低於日本當地售價的8,000日圓（約新台幣1,840元）。為了要合法帶回這些米，她在仁川機場的動植物出口檢疫室辦理了出口檢疫手續，填寫相關文件。機場檢疫者還確認了該網友的日本地址，才發給動植物出口檢疫證明，花了約30分鐘。

她補充說明，「檢疫流程雖然不難，但米實在太重，只能當作負重訓練」。她還貼出帶米返國的照片，並指出現在有越來越多日本人也選擇出國順便「扛米回家」。

事實上，日本米價自去年夏天以來持續上升，據農林水產省最新統計顯示，本月超市販售的5公斤包裝米平均價格已突破4,206日圓（約為新台幣967元），是1年前的2倍，並已連續上漲了13週。即使政府兩度釋出儲備米、合計約21萬公噸，價格仍居高不下，農水省已宣布本月下旬將增加釋出10萬噸的儲備米，希望能平抑市場價格。