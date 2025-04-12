哈佛學區淪陷？奢華妓院藏身大學旁 「1小時1.9萬元」恩客全大咖

美國麻薩諸塞州劍橋市近日爆出一起高級應召案，震撼當地政商界。該應召站藏身於哈佛大學附近的豪華公寓，專門接待富有且具社會地位的大咖人士，包含醫生、律師、政客及企業高層等上流階層，每小時收費高達600美元（約新台幣1.9萬元）。​目前已有超過30名嫖客的姓名曝光，其中包括麻州劍橋市議員托納（Paul Toner）和廢水處理公司Gradiant的執行長巴傑帕伊（Anurag Bajpayee）。​

根據「華爾街日報」報導，該應召站由42歲的韓裔女子韓莉（Han Lee）經營，她要求客戶提供身分證明、工作證件和推薦信，以篩選出有財力且可信賴的客戶。​韓莉已於2025年3月承認經營非法性交易業務，並被判處四年監禁，沒收550萬美元（約新台幣1.8億元）的非法所得。​

檢察官佛利（Leah Foley）指出，該應召站的客戶名單中不乏知名人士。其中最引發關注的是麻州劍橋市議員托納，他被揭發為妓院常客之一，現已被剝奪部分委員會職務，並面臨辭職壓力。托納在市議會會議上坦言感到羞愧，但仍堅持不會下台，並強調「每位美國人都應享有正當法律程序的權利」。儘管他沒有正面回應是否真的有買春，但據警方指出，他曾多次造訪該場所，並被要求「保持安靜、注意鄰居動靜」，顯示業者對曝光風險相當敏感。除托納外，也有多名企業高層選擇低調離職或請長假處理個人事務。

值得注意的是，除了Gradiant公司執行長巴傑帕伊也被指為常客外，被點名的客戶不乏知名科技與醫療企業的領導者。包括專注癌症療法的生技公司HiberCell執行長蘭費爾（Jonathan Lanfear），他被控曾多次預約「女友體驗服務」（Girlfriend Experience），警方還在業者手機中找到他的工作證、駕照與自拍照。蘭費爾的律師堅稱，檢方無法證明蘭費爾是否有實際性交易行為，但法院仍決定將他列為被告，並在日後進行正式傳訊。

目前，已有13名被控性交易的人透過律師要求不公開姓名，但麻薩諸塞州最高法院裁定聽證會應公開進行。​此案被當地媒體稱為「劍橋妓院聽證會」，引發社會對性交易法律處理方式的討論。​反性剝削團體對此表示支持，認為公開客戶身份有助於遏止類似行為。​

該案件仍在調查中，社會各界對於如何平衡個人隱私與公共利益展開激烈討論。​此案不僅揭示了高級應召網絡的運作方式，也暴露了社會上層對性交易的需求，對美國法律制度和道德觀念提出了挑戰。