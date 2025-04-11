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對女友孩子伸狼爪…10歲女童遭性侵1年 賣墓碑淫男墳場犯案不認罪

香港01／ 撰文：田中貴
新加坡發生情節駭人的性侵兒童案件。示意圖。圖／AI生成
新加坡發生情節駭人的性侵兒童案件。示意圖。圖／AI生成

新加坡發生情節駭人的性侵兒童案件。1名經營墓碑生意的男子，被指與女友同居後，竟向對方的10歲女兒伸出狼爪，犯案地點更包括住所和墳場，獸行持續長達1年。案件曝光後，被告面對7項罪行，他在庭上否認認罪，案件仍在審理中。

當地媒體於4月報導，法庭為了保護受害人，下令不得報導任何會洩漏其身份的資料，包括被告名字，52歲男被告案發前經營墓碑生意，認識1名單親人母，不介意對方獨自育有1子1女，之後2人交往，2021年起同住新加坡北部一帶的2房式組屋單位。

被告和女友同睡房內，10歲受害女童則和胞弟在客廳「打地舖」，由於被告和女友工作時間並不固定，受害人和胞弟放學後，就會跟隨被告和母親一起工作，4人晚上會將貨車停泊在墳場內過夜。

2021年2月，女童半夜驚醒，發現遭被告撫摸私處，甚至2次企圖指侵，數天後再次犯案指侵女童。同年5月24日，被告將貨車停泊在墳場，在車內再次指侵受害人，當時女童在貨車後方睡覺，為了避開被告，假裝趴低睡覺，豈料被告指侵其肛門位置。同年被告帶同受害人到附近墳場取水，在車內強迫她為自己自慰。

受害女童曾把遭遇告知母親，而母親曾質問被告，但被告極力否認，事情便不了了之。被告繼續侵犯受害人，獸行持續大約1年。到了2022年2月，受害者尋找同父異母的姊姊玩耍，到了即將回家時候，女童突然情緒崩潰，向胞姊透露遭性侵一事，受害人父親聞訊帶同女兒去報警，性剝削警方調查後把涉案男子拘捕。

案件4月8日開審，受害人現年14歲，被告面對7項控罪，包括非禮、性侵、以及性剝削，被告否認認罪，案件仍繼續審理。

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文章授權轉載自《香港01》

受害者 墓碑 女童 性侵 性剝削 新加坡

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