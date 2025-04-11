經典重溫？金融中心辦公室活春宮 前球星轉發激戰片瞬間爆紅

Old news is so exciting!（舊新聞真夠刺激！）巴西1座金融中心有1對男女在辦公室內激戰，被人拍下分享，相關影片在網上瘋傳。

原來該段活春宮影片早於2022年已曝光，最近卻因美式足球前球星安東尼奧．布朗（Antonio Brown）轉發，瞬間在全球多廣泛流傳，較最初曝光時更熱爆。影片再度引起網友熱議，有人留言指「經典重溫？」、「每家都繼續有類似的片，人類總是重複同樣的錯誤」、「不知男女主角近況？」

據了解，現場是巴西聖保羅金融中心「法利亞利馬」（Faria Lima），網傳影片長約5分鐘，可見一對男女將辦公室當作炮房激戰，男方一直身穿藍色襯衫，女方則脫至僅餘內褲，幾乎全裸。2人靠近辦公桌打得火熱，包括疑似口交及性交，桌上有公事包、水壺、電腦等，完事後他們用紙巾抹身體和穿回衣物。

事件發生在2022年，有目擊者看到男女在辦公室內性交，於是拍下影片上傳至公司的WhatsApp群組，繼而一傳十、十傳百，當時在社交媒體瘋傳，之後該對男女被爆出是1間投資公司的合夥人，事發後他們和公司社交帳號隨即關閉，但沒有就事件作出回應。

當地媒體報道，美式足球前球星布朗3月27日於X（前稱Twitter）轉發該條影片，再次引來網友「重溫」，而且迅速在全球網上瘋傳，有人留言指「Old news is so exciting!」、「值得再看」。不過，記者翻查布朗的X帳戶，已不見該條影片的轉發帖文，不排除已經刪除。

布朗1988年7月10日出生，2010年在NFL選秀中被「鋼人隊」選中，成為職業美式足球員，在2014年賽季中，布朗成為NFL年度「接球王」，曾和球隊奪得1次2超級碗冠軍，他現時已退役，轉行成為說唱歌手。

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文章授權轉載自《香港01》