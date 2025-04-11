騙出心得來 法國父子連吃霸王餐三年成功近百次

法國日前發生一起荒謬的詐騙案。一對父子靠著「高超演技」，在三年內騙倒數十間餐廳，用沒帶錢等理由吃霸王餐。父子倆用相同手法，屢次在餐後藉故逃單，累積驚人金額，在警方經過數月追查後才終於落網。

據ODDITYCENTRAL報導，一名48歲男子帶著18歲的兒子，從2021年開始，就靠「吃霸王餐」吃遍大江南北。他們會在行前仔細研究網路評論，只挑選被評論「客氣友善」的店家下手。每次用餐，兩人都打扮得體，偽裝成普通客人，大手筆點了前菜、主餐、甜點、紅酒和餐後酒，一頓飯就吃掉80到150歐元（約新台幣2,800至5,250元）。

用完餐後，男子就會拿出根本刷不過的信用卡結帳，等到刷卡失敗，再要求兒子到附近的提款機領現金。想當然而，兒子總是空手而回，男子就又裝作不好意思的樣子，提議要押身分證等證件，隔日再回來付餐費。

不過他們當然不會回來付錢，每次詐騙後，男子就會申報遺失證件，為下一次犯案鋪路。他們從來不會在同一間餐廳重複犯案，靠著相同手法在三年內成功行騙近100次。

父子倆就這樣「騙吃騙喝」，一直到去年8月才被揭穿。某家餐廳老闆在受騙後，將詐騙過程和男子的證件照PO上網，隨即引起廣大迴響。不少餐廳業者陸續站出來指控自己也曾受騙，前後共有43家餐廳向警方報案。

歷經數月調查和追緝之後，警方終於在今（2025）年4月3日成功逮捕兩人。兒子在審訊時坦承，這三年內一週會吃霸王餐兩到三次，而且幾乎都是大餐。而帶兒子行騙的男子也坦承犯案近百起。事件曝光後，父子倆已經被移送法辦。