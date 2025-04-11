搞錯胚胎！澳洲診所「錯植」試管嬰兒 她產下無血緣關係寶寶

澳洲一家提供人工生殖醫療服務的診所坦承，錯誤地混淆了胚胎，導致一名母親產下別人的寶寶。

法新社報導，布里斯本（Brisbane）的人工生殖診所摩納希體外人工受精（Monash IVF）表示，人為失誤造成一名病患的胚胎「錯植」到另一名病患體內，導致後者生下和自己無血緣關係的寶寶。

利用體外人工受精技術出生的嬰兒俗稱試管嬰兒。

該診所執行長克納普（Michael Knaap）今天深夜發表聲明說：「我想要說，發生的事真的讓我很抱歉。本診所所有員工都震驚不已，我們向每一位當事人致歉。我們將繼續為深陷極度痛苦之中的病患提供支持。」

這起人為失誤於2月發現，生下嬰兒的夫婦要求把剩餘的冷凍胚胎轉移至另一個機構，診所這才發現胚胎比預期數量多了一個。

經調查，診所發現另一名病患的胚胎遭「錯誤解凍」並且移植到這位母親體內。

診所表示：「調查還發現，儘管已訂定嚴格的實驗室安全規章，包括進行多項身分確認程序，仍出現人為失誤。」

診所指出，已於1週內通知受影響的患者，向他們致歉並且提供支持。該診所也向主管機關通報這起事件。