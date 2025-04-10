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Wi-Fi突關閉！3女兒怒襲媽媽 持刀追砍再丟磚塊…祖母也受傷

香港01／ 撰文／田中貴
美國1名人母因關閉家中Wi-Fi而惹怒3名女兒，她們竟大怒向母親施襲，拿廚刀企圖追砍母親。示意圖。圖／Ingimage
美國1名人母因關閉家中Wi-Fi而惹怒3名女兒，她們竟大怒向母親施襲，拿廚刀企圖追砍母親。示意圖。圖／Ingimage

能否上網，真的比親情更重要？美國1名人母因關閉家中Wi-Fi而惹怒3名女兒，她們竟大怒向母親施襲，拿廚刀企圖追砍母親，當追逐到街上時，有人甚至飛擲磚頭擊傷母親腳踝，而祖母嘗試制止時亦被撞倒受傷。事件最終驚動警方到場，3名女生事後涉嫌「協同謀殺」被捕，被押在青少年拘留中心，其間肯定暫時無法上網。

母親關閉Wi-Fi　遭3名女兒持刀施襲

事件發生在美國德克薩斯州哈里斯縣，警長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）交代案情指，該名39歲母親育有3名女兒，分別是14歲、15歲及16歲，事發於3月23日晚上，人母關閉家中Wi-Fi後，3名女兒因無法上網而大怒，手持廚房刀試圖追砍母親，雙方衝出住所跑到街上，其間有人向母親擲出磚頭，擊中母親的腳踝，而70歲祖母試圖阻止孫女時被人撞倒。

3女生齊被捕遭扣留

警方接報調查，相信該3名女生使用致命武器進行嚴重攻擊，以涉嫌「協同謀殺」拘捕她們，目前被關押在縣內青少年拘留中心。涉事母親和祖母傷勢並不嚴重，警方正調查為何母親關閉Wi-Fi，以及母女有否其他衝突原因。

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文章授權轉載自《香港01》

Wi-Fi 殺人案 母親 美國

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