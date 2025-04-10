倫敦北部村莊現「憤怒鳥」！約50人中招 「疑犯」肆虐數週終落網
英國倫敦北部市郊一條小村莊近日遭「憤怒鳥」肆虐，大約50人頭部遭爪傷，其中一人需要送院治療。該名「兇徒」最終落網，當地居民終於可以鬆一口氣。
《紐約郵報》（New York Post）及英國廣播公司（BBC）等傳媒4月4日報導，事發於倫敦以北赫特福德郡（Hertfordshire）村莊佛雷斯達（Flamstead），一隻雄性栗翅鷹（Harris's hawk，又名哈里斯鷹）自3月初就在村莊內「大開殺戒」，趁居民外出時就從後低飛，並抓著受害者的頭部。
其中一名受害者、75歲的退休人士休伊特（Jim Hewitt）2日外出買東西時遇襲，頭部血流如注，之後需要入院接受治療。鄰居形容，休伊特的傷勢猶如遇到持刀襲擊。
在「鷹爪功」陰霾籠罩下，當地日常生活大受影響，郵件派遞延誤、有民眾外出時需要戴上單車頭盔「保身」。
最終這隻栗翅鷹在3日早上被一名居民哈里斯（Steve Harris）及養獵鷹者的協助下成功捕捉。他表示這隻鷹在家中花園的樹上棲身，導致孩子無法到後園玩耍。
報導提到，這隻鷹可能從某個地方逃出，附近動物園證實牠並非屬園內所有，但指牠除非感到受威脅，否則不會活躍地對人類持敵對態度。一名養獵鷹專家Alan Greenhalgh認為，鷹的繁殖季在最近數週開始，估計這隻鷹的舉動可能與荷爾蒙爆發及求偶有關。
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文章授權轉載自《香港01》
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