快訊

上午8時31分花蓮卓溪規模4.3地震 最大震度3級

川普關稅引內訌？美國政府陷入迷惑分歧

女星白白深夜發文證實離婚 爆先生4年提4次

倫敦北部村莊現「憤怒鳥」！約50人中招 「疑犯」肆虐數週終落網

香港01／ 撰文／張子傑
栗翅鷹示意圖。圖／美聯社
栗翅鷹示意圖。圖／美聯社

英國倫敦北部市郊一條小村莊近日遭「憤怒鳥」肆虐，大約50人頭部遭爪傷，其中一人需要送院治療。該名「兇徒」最終落網，當地居民終於可以鬆一口氣。

《紐約郵報》（New York Post）及英國廣播公司（BBC）等傳媒4月4日報導，事發於倫敦以北赫特福德郡（Hertfordshire）村莊佛雷斯達（Flamstead），一隻雄性栗翅鷹（Harris's hawk，又名哈里斯鷹）自3月初就在村莊內「大開殺戒」，趁居民外出時就從後低飛，並抓著受害者的頭部。

其中一名受害者、75歲的退休人士休伊特（Jim Hewitt）2日外出買東西時遇襲，頭部血流如注，之後需要入院接受治療。鄰居形容，休伊特的傷勢猶如遇到持刀襲擊。

在「鷹爪功」陰霾籠罩下，當地日常生活大受影響，郵件派遞延誤、有民眾外出時需要戴上單車頭盔「保身」。

最終這隻栗翅鷹在3日早上被一名居民哈里斯（Steve Harris）及養獵鷹者的協助下成功捕捉。他表示這隻鷹在家中花園的樹上棲身，導致孩子無法到後園玩耍。

報導提到，這隻鷹可能從某個地方逃出，附近動物園證實牠並非屬園內所有，但指牠除非感到受威脅，否則不會活躍地對人類持敵對態度。一名養獵鷹專家Alan Greenhalgh認為，鷹的繁殖季在最近數週開始，估計這隻鷹的舉動可能與荷爾蒙爆發及求偶有關。

延伸閱讀：

英國單親母一時大意　1歲兒誤食祖父骨灰　醫生淡定：無需緊張

英國王室｜「王者之觸」象徵君權神授　國王出手即能醫百病？

文章授權轉載自《香港01》

BBC 動物園 受害者 英國

延伸閱讀

影／台中男涉傷害怕被關...逃12年 已是六旬翁落網

MLB／大谷翔平吞3K也行 道奇開季6連勝平44年前隊史紀錄

緬甸強震 世衛動員物流中心準備創傷醫療用品

美防長稱Signal群組不含機密作戰 大西洋雜誌曝光計畫細節打臉

相關新聞

Wi-Fi突關閉！3女兒怒襲媽媽 持刀追砍再丟磚塊…祖母也受傷

能否上網，真的比親情更重要？美國1名人母因關閉家中Wi-Fi而惹怒3名女兒，她們竟大怒向母親施襲

倫敦北部村莊現「憤怒鳥」！約50人中招 「疑犯」肆虐數週終落網

英國倫敦北部市郊一條小村莊近日遭「憤怒鳥」肆虐，大約50人頭部遭爪傷，其中一人需要送院治療。該名「兇徒」最終落網，當地居民終於可以鬆一口氣。

影／裝久了就變真的！美國正妹靠對自己「洗腦」 成功減掉18公斤

美國密西根州一名女子用「自我催眠」的方式成功減重，還因此在TikTok上爆紅，影片觀看次數直逼400萬！她在影片中分享自己的減重祕訣，說自己就是靠著對自己「洗腦」，假裝自己已經瘦了，真的成功減掉40磅（約18公斤）。

病患生殖器有特殊刺青 澳洲無良醫拍照外流只罰33萬

澳洲昆士蘭一名骨科醫師，在替病患動刀時，竟趁著對方昏迷，拿手機拍攝私密處，甚至還在WhatsApp群組分享，遭罰款一萬美元（約新台幣33萬元）。

影／遇見伯樂！泰國女清潔工街頭被相中 TikTok爆紅變模特兒

泰國一名28歲的單親媽媽，為了養活孩子擔任清潔工。本來只是在曼谷街頭打掃的她，在某次攝影師邀請下拍照上傳TikTok，想不到因此瞬間爆紅，不僅成了泰國國內熱門話題，還獲得多家知名品牌的模特兒邀約，從平凡清潔工一躍成為閃亮之星。

印度14歲天才少年開發AI程式 7秒就測出有沒有心臟病

印度一名14歲少年利用AI技術開發了一款應用程式，這款程式只要錄下心臟聲音，就能在7秒內偵測心臟病，不只讓他被譽為「天才少年」，也震撼了全球醫療界。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。