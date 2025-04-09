病患生殖器有特殊刺青 澳洲無良醫拍照外流只罰33萬

澳洲昆士蘭一名骨科醫師，在替病患動刀時，竟趁著對方昏迷，拿手機拍攝私密處，甚至還在WhatsApp群組分享，遭罰款一萬美元（約新台幣33萬元）。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生於2019年4月。當時，一名男病患因自製土製炸彈爆炸導致重傷，被緊急送醫並安排接受骨科手術。手術後他在加護病房插管治療，院方替他安排醫學誘導昏迷，但在這段時間，他的生殖器照就已經遭到外流。

原來負責手術的骨科醫師在動手術時，發現病患的生殖器上刺有納粹卍字符號刺青，於是趁對方神智不清，拿出手機拍照，還分享到跟同事的聊天群組中。

這起離譜的事件起初並未曝光，是到2020年時，衛生監察員辦公室（Office of the Health Ombudsman）接獲舉報，才趕緊展開調查。調查報告指出，醫師拍照的行為「根本沒有臨床或醫療必要性」，完全侵犯了病患的隱私和尊嚴。

負責審理的法庭指出，「該病患當時處於無意識狀態，極度脆弱」，認為涉案醫師應該為自己不當行為負責。雖然該名醫師事後已經表達悔意，但法庭仍決定對其罰款，讓他付出應有的代價。

至於該名病患後續情況，以及當初為何會在家製作土製炸彈，至今仍不得而知。這起事件不僅暴露了醫療倫理問題，也引發社會對醫病關係的深刻反思。