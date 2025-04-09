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影／遇見伯樂！泰國女清潔工街頭被相中 TikTok爆紅變模特兒

聯合新聞網／ 綜合報導
諾帕吉在街頭掃地，竟意外被發掘成為模特兒。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
諾帕吉在街頭掃地，竟意外被發掘成為模特兒。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

泰國一名28歲的單親媽媽，為了養活孩子擔任清潔工。本來只是在曼谷街頭打掃的她，在某次攝影師邀請下拍照上傳TikTok，想不到因此瞬間爆紅，不僅成了泰國國內熱門話題，還獲得多家知名品牌的模特兒邀約，從平凡清潔工一躍成為閃亮之星。

ODDITYCENTRAL報導，28歲的諾帕吉（Noppajit Somboonsate）是在上個月（3月）意外爆紅。當時攝影師塞米昂（Semyon Rezchikov）在曼谷街頭偶遇正在掃街的諾帕吉，立刻就被她天然的美貌吸引，忍不住拍下照片。拍完照之後，塞米昂主動上前展示照片，也獲得諾帕吉同意將過程錄下。

塞米昂後來將拍攝過程的影片上傳到TikTok，影片迅速爆紅，網友紛紛被這位素人清潔工的美貌驚艷，對她的背景充滿好奇，而各方媒體與模特兒經紀公司也隨即找上門來。

諾帕吉接受泰國媒體訪問時表示，擔任街道清潔工已經一年多，對這份工作很滿意，沒想到一次偶遇竟改變了自己的人生。她在爆紅之後，獲知名彩妝師農查（Nong Chat）邀請，免費進行彩妝大改造。農查將她打造成電影《邪降：惡魔的藝術》（Art of the Devil 2）中的主角「潘娜」（Panor），拍攝的專業美照再次在網路上掀起熱議。

農查利用自創的彩妝品牌「Browit」為諾帕吉拍攝宣傳照，不久後她就接到其他品牌和行銷公司的合作邀請。近期諾帕吉正式宣布辭去清潔工工作，未來將專心投入模特兒和演藝事業。

@thethaigerofficial

Bangkok Road Sweeper Gets Horror Movie Makeover, Wins Internet Again Noppajit “Meen” Somboonsate, the Bangkok road sweeper who recently went viral for her natural beauty, has once again caught the public’s attention—this time with a dramatic horror-inspired makeover. Acclaimed Thai make-up artist Nong Chat transformed Meen into Panor, the iconic character from Art of the Devil 2. The transformation, complete with traditional Thai attire and character styling, was praised widely on social media. Meen’s journey from street worker to viral star has been celebrated by netizens, many of whom are calling for her to break into the entertainment industry. She now also features in a campaign for Nong Chat’s Browit brand. A single mother of two, Meen remains grounded and grateful, continuing to express surprise at the attention. Her story resonates as a celebration of everyday beauty, resilience, and opportunity. #BangkokStar #ViralTransformation

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TikTok 模特兒 泰國

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