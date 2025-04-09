影／遇見伯樂！泰國女清潔工街頭被相中 TikTok爆紅變模特兒

泰國一名28歲的單親媽媽，為了養活孩子擔任清潔工。本來只是在曼谷街頭打掃的她，在某次攝影師邀請下拍照上傳TikTok，想不到因此瞬間爆紅，不僅成了泰國國內熱門話題，還獲得多家知名品牌的模特兒邀約，從平凡清潔工一躍成為閃亮之星。

據ODDITYCENTRAL報導，28歲的諾帕吉（Noppajit Somboonsate）是在上個月（3月）意外爆紅。當時攝影師塞米昂（Semyon Rezchikov）在曼谷街頭偶遇正在掃街的諾帕吉，立刻就被她天然的美貌吸引，忍不住拍下照片。拍完照之後，塞米昂主動上前展示照片，也獲得諾帕吉同意將過程錄下。

塞米昂後來將拍攝過程的影片上傳到TikTok，影片迅速爆紅，網友紛紛被這位素人清潔工的美貌驚艷，對她的背景充滿好奇，而各方媒體與模特兒經紀公司也隨即找上門來。

諾帕吉接受泰國媒體訪問時表示，擔任街道清潔工已經一年多，對這份工作很滿意，沒想到一次偶遇竟改變了自己的人生。她在爆紅之後，獲知名彩妝師農查（Nong Chat）邀請，免費進行彩妝大改造。農查將她打造成電影《邪降：惡魔的藝術》（Art of the Devil 2）中的主角「潘娜」（Panor），拍攝的專業美照再次在網路上掀起熱議。

農查利用自創的彩妝品牌「Browit」為諾帕吉拍攝宣傳照，不久後她就接到其他品牌和行銷公司的合作邀請。近期諾帕吉正式宣布辭去清潔工工作，未來將專心投入模特兒和演藝事業。