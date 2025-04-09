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印度14歲天才少年開發AI程式 7秒就測出有沒有心臟病

聯合新聞網／ 綜合報導
「Circadian AI」只需聽心音7秒，就能判別是否有心臟病。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
「Circadian AI」只需聽心音7秒，就能判別是否有心臟病。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

印度一名14歲少年利用AI技術開發了一款應用程式，這款程式只要錄下心臟聲音，就能在7秒內偵測心臟病，不只讓他被譽為「天才少年」，也震撼了全球醫療界。

ODDITYCENTRAL報導，14歲的南迪亞拉（Siddharth Nandyala）開發了一款名為「Circadian AI」的手機應用程式，這款軟體能夠只花7秒，就用聲音偵測有無心臟病，而且準確度相當高。

南迪亞拉雖然才14歲，但他可不是普通的青少年，他是全球AI專業認證最年輕的持有者，擁有甲骨文公司和ARM公司頒發的證書。南迪亞拉開發這款軟體使用先進演算法，能分析手機錄製的心音，迅速診斷潛在疾病。該程式在美國有超過1.5萬名患者測試，印度也在700名患者身上測試過，診斷準確率高達96%。

印度安德拉邦（Andhra Pradesh）首席部長奈杜（N. Chandrababu Naidu）日前會見南迪亞拉，他大讚南迪亞拉年紀輕輕就有如此天賦，真是所有人的榜樣，更表示會全力支持南迪亞拉在醫療科技領域的發展。

據《印度時報》（Times of India）報導，Circadian AI在印度貢土爾（Guntur）的公立醫院經過嚴格測試，證實真的能快速且準確地辨識心臟疾病。南迪亞拉也在海得拉巴（Hyderabad）舉辦的全球AI高峰會展示了這項技術，他表示這款工具的設計重點，是讓診治心臟病有「普及性」和「易用性」。他希望透過這款程式幫助醫療資源匱乏地區，讓迅速診斷成為拯救生命的關鍵。

目前南迪亞拉已經在德州洛勒中學（Lawler Middle School）完成學業，接下來他將到德州大學達拉斯分校（University of Texas at Dallas）攻讀電腦科學學士學位。這位年僅14歲的醫療科技新星，未來可說是潛力無限。

AI 印度 心臟病

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