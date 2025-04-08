義大利人又要生氣了？日本藏壽司期間限定「啤酒義大利麵」 食客驚訝：意外正宗！
藏壽司是受到許多台灣人喜愛的連鎖迴轉壽司品牌，近日日本藏壽司推出了「櫻花鯛與鮭魚卵祭」活動，而其中一款限定商品引起了網友的熱議。
藏壽司推出了一款名為「ビルボナーラ」（Beerbonara）的義大利麵，藏壽司官網用「外觀像啤酒？！令人驚訝的全新義大利麵」來形容它。根據官網的資料，這道料理是用不甜的鮮奶油作為上層的「啤酒泡沫」，下層的「啤酒」則是濃郁的培根蛋黃義大利麵(Carbonara)，並建議顧客用筷子攪拌後食用。
這道料理讓不少人前去嚐新，根據おたくま経済新聞的報導，這款料理出奇的好吃，奶油為義大利麵增添了順滑的口感，攪拌後變得更濃稠，使麵體能吸附更多醬汁，「原以為這只是個花俏的菜單，沒想到竟然出奇的正宗」。
但也有網友認為這種呈現形式很奇怪，「看到有人用筷子從啤酒杯中取麵，可能會覺得這人很奇怪」。
還有網友認為還是正常的培根蛋黃義大利麵比較好吃，「不攪拌直接吃的話，表面那層像是鮮奶油的東西超難吃」、「如果要點這個，倒不如直接點5盤普通的壽司來吃」。
ビルボナーラ🍻✨✨— 発狂🔪🥀 (@sien461) April 5, 2025
何も知らない人から見るとジョッキに箸突っ込んで麺すすってるヤバい人なんだよなぁ🤣 pic.twitter.com/qky4NvfVMR
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