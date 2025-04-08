義大利人又要生氣了？日本藏壽司期間限定「啤酒義大利麵」 食客驚訝：意外正宗！

藏壽司是受到許多台灣人喜愛的連鎖迴轉壽司品牌，近日日本藏壽司推出了「櫻花鯛與鮭魚卵祭」活動，而其中一款限定商品引起了網友的熱議。

藏壽司推出了一款名為「ビルボナーラ」（Beerbonara）的義大利麵，藏壽司官網用「外觀像啤酒？！令人驚訝的全新義大利麵」來形容它。根據官網的資料，這道料理是用不甜的鮮奶油作為上層的「啤酒泡沫」，下層的「啤酒」則是濃郁的培根蛋黃義大利麵(Carbonara)，並建議顧客用筷子攪拌後食用。

這道料理讓不少人前去嚐新，根據おたくま経済新聞的報導，這款料理出奇的好吃，奶油為義大利麵增添了順滑的口感，攪拌後變得更濃稠，使麵體能吸附更多醬汁，「原以為這只是個花俏的菜單，沒想到竟然出奇的正宗」。

但也有網友認為這種呈現形式很奇怪，「看到有人用筷子從啤酒杯中取麵，可能會覺得這人很奇怪」。

還有網友認為還是正常的培根蛋黃義大利麵比較好吃，「不攪拌直接吃的話，表面那層像是鮮奶油的東西超難吃」、「如果要點這個，倒不如直接點5盤普通的壽司來吃」。