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幼兒園下課立刻進廚房做晚餐！4歲男童廚藝驚人 媽媽躺平看YT

聯合新聞網／ 綜合報導
日本4歲男童展現驚人廚藝。烹飪示意圖。 圖／ingimage
日本4歲男童展現驚人廚藝。烹飪示意圖。 圖／ingimage

據日媒「ねとらぼ」分享，一段由4歲男童親手準備晚餐的TikTok近日爆紅，其所展現出的超齡料理實力，不僅讓影片播放次數突破900萬，更累積超過495.5萬個讚，網友驚呼「天才小廚神誕生」。

此影片由@365dayshusband發布，記錄這位4歲男童從幼兒園放學後，立刻動手準備晚餐的經過。影片中可見他熟練的削紅蘿蔔皮、用兒童刀具切菜，接著翻炒紅蘿蔔與蓮藕，連調味都靠自己目測調整醬油、砂糖與芝麻的比例。據男童媽媽表示，男童已能獨自完成超過10道料理，這天他還製作了招牌菜「燒賣」，在操作過程中雖不小心倒多了料理酒，卻能馬上發現並調整，顯見對料理已有相當敏銳的直覺。

完成燒賣包餡後，他交由媽媽負責煎製，期間又繼續動手做蛋沙拉，還貼心為爸媽準備切好的酪梨。當全家圍坐吃晚餐時，男童主動邀請家人品嚐蓮藕料理，爺爺則盛讚他做的燒賣「太好吃了！」男童準備這頓晚餐花了約兩個小時，原本應在公園玩樂的年紀，卻能在料理上展現驚人專注力，實在令人佩服。

男童媽媽也留言「他三歲開始作菜，只有使用刀子時我會協助。現在我是需要開火的時候和孩子開口需要幫忙時才過去。其他時間都在沙發上看Youtube。」

影片留言區湧入逾5500則熱烈回應，不少人驚嘆「竟然知道自己加太多酒，感覺超精準」、「我一個獨自生活的大人竟然還不如他」、「這小孩第一輪的人生一定是主廚」，也有網友開玩笑說：「這根本已經超過人生第四輪了吧！」

@365dayshusband

最近は野菜作りにもハマってる🙃蓮根ボロボロやったけど美味しすぎた。笑 まじで息子の料理お菓子作り動画の、先輩ママさん達のコメントに救われております。笑 やっぱりスポーツの方にはまってほしいという思いがある！！！！けど好きなものは人それぞれすぎる！！！！笑 #料理　#ごはん #子供のいる暮らし #可愛い #面白い #日常

♬ オリジナル楽曲 - ゴリラ旦那 - ゴリラ旦那

小孩 料理

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