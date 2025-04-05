不滿獨自顧孩！南非獸父控妻「買尿布太久」 狠心姦殺出生8天女兒

南非發生令人齒冷的姦殺女兒倫常命案。1名男子因不滿要獨自照顧8日大的女兒，加上前妻「違背命令」，未能在5分鐘後買完尿布歸家，他竟然性侵女兒，繼而將她猛推撞向硬物，甚至一度隱瞞女兒傷勢，令她無法及時得到治療，最終女嬰送院不治。

醫生發現女嬰的傷勢有可疑，遂通知警方跟進，涉案人父其後承認罪行，法官裁定被告性侵和謀殺罪罪成，判處2次終身監禁。

女嬰傷重死亡 醫生發現傷勢有可疑

37歲男被告費雷拉（Hugo Ferreira）住在韋爾弗迪恩德（Welverdiend），本身有不良嗜好，與前妻布蘭德（Maureen Brand）育有1名8日大的女兒。

案發於2023年6月8日，布蘭德需要離家售賣衣物和購買尿布，費雷拉要求對方5分鐘後返家，當時家裡只有費雷拉與女兒。布蘭德因被其他事宜耽擱而未能在5分鐘內回家，到達時一度找不到女兒，其後才驚見女兒昏迷重創，於是報案將她送院，但女嬰最終傷重不治。醫生認為女嬰傷勢有可疑，於是聯絡警方跟進。警員經調查後，相信費雷拉和案件有關，於是將他帶署調查。

獸父承認罪行 稱若非被捕會殺前妻

費雷拉承認罪行，聲稱不喜歡獨自照顧女兒，案發時女兒因肚餓和需要換尿布而嚎哭，但前妻遲遲未返，令他深感憤怒，於是想傷害女兒，不但對她性侵，而且抓住其頭部推向硬物，甚至一度帶走女兒，好讓前妻不會及時發現女兒傷勢。費雷拉承認「這是殘酷可怕的襲擊，尤其是對這麼小的嬰兒」，而他於案發前雖然吸食毒品，但是次罪行和毒品無關，形容自己是故意，亦明白有關行為是違法，他甚至揚言若非被捕，會一併殺死前妻。

被判處2次終身監禁 可能單獨囚禁

案件在當地高等法院進行審理，法官批評被告「殘酷、無情和惡毒」，就性侵和謀殺罪行各判處終身監禁，而且將他列入性罪犯名單內。

據了解，為了保護費雷拉在獄中的人身安全，他可能需要單獨囚禁。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

延伸閱讀：

性侵幼女5年！獸父凌辱︰就喜歡這樣 自稱100分爸爸被打臉重判

衰十一！潛入13歲女友家愛愛 她爸見裸男怒告拒和解 23歲男重判

文章授權轉載自《香港01》