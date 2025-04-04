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「滿嘴粉末」1歲娃吃光阿公骨灰 媽媽超崩潰1原因釋懷
英國《每日郵報》報導，居住在英國林肯郡(Lincoln)的一名年輕母親娜塔莎·艾梅尼（Natasha Emeny），曝光一起在家中發生的「慘案」，她離開一歲兒柯亞(Koah)一下子，回頭竟發現兒子全身上下沾滿「灰塵」，隨後她立即發現到擺在架上的已逝父親骨灰罈已近全空，罈邊還有一些灑出的骨灰，令她當場崩潰。
娜塔莎向媒體堅稱，自己只是上樓收一下衣服，沒想到再回到一樓客廳後，年僅一歲的兒子滿臉無辜地看著她，由於嘴邊、衣服和旁邊的沙發上全沾滿像是「灰塵」的東西，讓她大感不妙，爾後驚恐地發現，已逝父親的骨灰罈已近全空，罈邊還有一些灑出的骨灰，才發現柯亞吃掉了爺爺的骨灰！
娜塔莎在受訪時仍顯得驚魂未定，表示：「到現在還在試著消化這件事。」也對已逝父親覺得十分羞愧。當時她拍下現場的慘況，並將影片上傳抖音，以「當你的兒子吃了你爸(When your son eats your dad」為題，以示自己的震驚。
對於還在蹣跚學步的兒子為何能拿到頂層架子上的骨灰罈，娜塔莎也覺得不解。但旋即想到父親生前性格十分幽默，或許他的靈魂會覺得孫子相當搞笑，才為此而釋懷許多；也有網友笑稱，或許以後真能說：「兒子身上有很多『父親的影子』。」
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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