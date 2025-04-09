北海道旅客行李超重遭攔！機場人員包圍檢查 開箱後哭笑不得

根據日媒「まいどなニュース」報導，一名從北海道移居關東地區的旅客@geeeene_7333在新千歲機場託運行李後，突然被廣播點名，隨後被多名機場人員圍住，要求當場打開行李檢查，該旅客也在社群平台分享了這段驚險又有趣的經歷。目前該則貼文已有2338萬次點閱，且有14萬人按讚。

必須打開行李檢查的原因是「行李異常沉重」。網友紛紛猜測原因：「是走私嗎？」、「應該是有違禁品不能帶出北海道吧？」但當機場人員看到行李內容物時，全場瞬間安靜。裡面裝的竟然全是滿滿的「札幌經典」（Sapporo Classic）長罐裝啤酒！原來，沉重的原因並非是違禁品，而是北海道限定啤酒，讓機場人員哭笑不得。

對於這場突如其來的行李檢查，@geeeene_7333表示，由於提早到機場，並沒有影響行程，甚至還與機場人員笑談這段插曲。最後，他的行李並未遭到沒收，但基於安全考量，機場人員貼心提供紙袋，讓他分裝部分啤酒，避免工作人員受傷。他還開玩笑說，當場就開了一罐來喝。此外，因為他是ANA航空的高級會員，這些啤酒重量還是符合免費託運標準，順利帶回關東地區。

此事件在社群上迅速發酵，讓許多網友笑翻。@geeeene_7333也補充道，這款北海道限定啤酒口感清爽、帶有濃郁麥香，難怪讓這麼多粉絲願意大費周章帶回家。之前他也會透過網路購買，這次難得回北海道，更想一次帶齊！他更笑稱，這次的貼文爆紅，收到的通知多到讓他感覺像個「名人」。

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