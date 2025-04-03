東京預約「米其林2星餐廳」遲到半小時遭趕走 女哭訴：一口沒吃要付5000

預約餐廳後準時到達是作為顧客是基本守則。有港女近日於日本東京旅遊，預訂了米其林二星餐廳「數寄屋橋次郎六本木店」（Sukiyabashi Jiro Roppongiten），因遲到半小時被拒入內，並被收取1,200港元（約5000元新台幣）全款。港女拍片哭訴心中委屈，解釋知道自己遲了起床也有錯，但指出店舖位置難找，而其所購的旅遊電話卡沒有通話功能，故未能提早通知店家會遲到。港女斥責餐廳職員趕她走態度很差，不滿「一口沒吃上卻要付全費」，問道：「遲到是犯了天條？作奸犯科？」

港女最後與餐廳商議更改預約時間，雙方同意改為翌晚5時半，她原以為餐廳不會扣掉1200港元，沒料到吃完後才得悉需再重新支付3.8萬日圓（約8600元新台幣）晚餐費，她大感無奈，拍片批評餐廳未有說清楚收費。

帖文引起熱議，網民一面倒批評隨港女遲到有錯，「第一，沒起床導致遲到本來就是很低級的操作。第二，規矩就是規矩」、「每個人都遲到就不用做生意了，完全不明白為什麼你覺得自己是對的呢」、「不要影射香港人吧」。 不過亦有網民認為，「遲到拒絕入座並照樣收錢是不合理的」。

翻查「數寄屋橋次郎六本木店」餐廳網上預約網頁，頁面列明若顧客遲到超過10分鐘，餐廳會取消預約，亦提到若無通知下取消預約，將收取全額費用。

港女東京預訂米其林二星餐廳 遲到被拒入內

該港女於小紅書以「東京二星餐廳，一口沒吃上卻要付全費」為題發文，她日前在日本東京旅遊，預訂了米其林二星餐廳「數寄屋橋次郎六本木店」（Sukiyabashi Jiro Roppongiten），打算吃「廚師發辦」日式料理，卻因遲到半小時被拒入內，她於帖文不滿寫道「態度難度不能好一點，遲到是犯了天條？作奸犯科？」，又加上「東京避雷」、「日本避雷」標籤。

拍片哭訴沒吃上一口 卻被收取1,200港元全款

港女上傳一段2分23秒哭訴影片講述事件，她於日本街頭紅着眼睛表示「很不開心」，又說「唉，都是我不好的，那就是我晚了起床，然後後來又找不到路了」，結果遲到了半小時，餐廳拒絕她進入用餐，當她「no show」，照樣收取1200港元全款。港女解釋，自己所用電話卡只提供網絡數據，不能通話，故未有提前通知餐廳會遲到。

港女不願離開，前後進入了餐廳3次，說第一次進去時職員態度很差，直接喊「go back, go back」趕她走；第二次她解釋找不到路，職員指出遲到拒絕內進是原則，「他還叫我please understand喔，我心裡想，我完全不understand喔」，認為自己是外國人，沒可通話的電話卡在手，餐廳位置又難找，並非在地面，而是要穿過好幾個商場；第三次她詢問能否改時間，最後更改成翌晚5時半。

港女表示，在職員面前哭了出來，形容「很委屈囉」，又說「我知道是我自己遲到是不對的，但是……」，她未有再說下去，字幕附上未說完的句子「也不應該還要收我全餐的錢，是不合理的呀！」。

港女吃完再拍片 不滿再被收取3.8萬日圓

港女翌晚吃完該餐廳「廚師發辦」後，再拍片講述原以為餐廳更改預約時間後不會扣款，以為最多只會有額外手續費，沒料到吃完後結賬時才得悉1,200港元已被收取，結果需再付3.8萬日圓晚餐費，令她十分無奈。她指出，「遲到當然是不對，『扣全餐費用好正常』，這是社會的常態，但並非一定就是合理/公平」，不滿餐廳於更改預約時間時未有說清楚收費，「店鋪是有責任是要說清楚收費，而它沒有，那就是misleading」。

大部份網民批評港女遲到有錯：不知道在哭什麼

帖文引來網民一面倒批評港女，「餐廳沒錯，怪就怪自己遲到，別人餐廳都有自己的standard，遲到已經不尊重一個師傅，遲到也會影響到進食的客人和下一輪的客人，又不知道日本人最講究細節」、「既然知道自己錯了，就別囉嗦」、「遲到半小時還化了全妝嗎？」、「其實就像飛機和演出，到點沒去，也不會退的」、「日本還有公共電話亭，你住酒店也有電話，純粹就是自己的原因，不知道在這哭什麼」。

不過也有網民挺港女，表示「我同意餐廳處理得不好，fine dine no show照樣扣錢很正常，但遲到拒絕入座並照樣收錢是不合理的…他遲到不是最多不是之前上過的菜上不了，只要客人到了，餐廳是有法律義務，在合理範圍內提供回他所購買的服務」、「雖然是你不對，但是事後想起真的覺得被人找兩次笨」。

餐廳預約網站列明：遲到逾10分鐘將取消預約

翻查「數寄屋橋次郎六本木店」餐廳網上預約網站，顯示午餐價格為24,200至29,700日圓（約5500至6700元新台幣），晚餐為33,000至38,500日圓（約7500至8700元新台幣），頁面列明若顧客遲到超過10分鐘，餐廳會取消預約，亦提到若無通知下取消預約，將收取全額費用。

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文章授權轉載自《香港01》