小孩養小孩！媽媽只大自己13歲 英國女曝成長過程「很特別」

英國一名年輕女子近期在社群媒體上分享自身故事，她的媽媽在12歲那年就懷了她，等於是小孩養小孩，也為她帶來非常不同的成長經歷。

據《太陽報》（The Sun）報導，26歲的丹妮拉（Danyela Marshall）有個39歲的媽。不少人以為，兩人年齡相近，應該情同姊妹，但事實上卻恰恰相反。她表示，因為媽媽年紀輕輕就生下了她，不想讓她步上後塵，所以反而特別嚴格管教。

這樣的教養方式讓她從小就沒辦法對媽媽敞開心扉，但丹妮拉也開玩笑地說，因為媽媽很嚴格，「我13歲時還在玩《音速小子》，完全不敢想其他事。」

儘管如此，丹妮拉還是對媽媽充滿了敬佩，雖然當時媽媽年紀很小就生了她，但她非常的可靠，就像「一座穩固的靠山」。媽媽為了撫養她，在國中一年級就不得不輟學，帶她搬家去和外婆同住。丹妮拉的爸爸也因為年紀輕輕闖禍，被禁止和丹妮拉接觸，所以丹妮拉小時候幾乎沒有爸爸的陪伴。

雖然爸媽自己都還是個孩子就生了她，但丹妮拉說除了管教比較嚴格，她從來沒有覺得缺乏過。不僅如此，媽媽也很上進，後來又重返學校，完成了GCSE與A-Level考試（相當於台灣的學測和指考），成功補回學歷。

丹妮拉表示，她對媽媽感到十分驕傲。她感謝媽媽自己當年也只是個孩子，卻順利將她扶養成人。