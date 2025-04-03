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影／演唱會爆衝突！前排觀眾起身嗨跳 女子視線被擋出手怒扯馬尾

聯合新聞網／ 綜合報導
烏克蘭一場演唱會上爆發肢體衝突。示意圖，圖片來源／ingimage
烏克蘭一場演唱會上爆發肢體衝突。示意圖，圖片來源／ingimage

烏克蘭首都基輔（Kyiv）日前舉辦演唱會，由於一名觀眾站起來跳舞，擋住後方觀眾視線，竟引發激烈衝突。後排女子疑似多次提醒，仍無法阻止前方女子，於是怒扯對方頭髮要她坐下，影片在社群媒體上瘋傳，引發熱議。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在4月1日。當時烏克蘭歌手德米特羅・沃爾卡諾夫（Dmytro Volkanov）在基輔的十月宮（October Palace）舉辦演唱會。有兩名觀眾聽到喜歡的歌曲，興奮地從座位上站起來跳舞，卻因此擋住了後方一名金髮女子的視線，讓她十分不滿。

從TikTok上流出的影片可以看到，這名金髮女子一開始試圖要對方坐下，但雙方激烈口角後，兩名女子還是不願坐下，繼續隨著音樂擺動。這更激怒了金髮女子，於是出手推了前面的女子一把。沒想到對方依舊不理會，於是爆發肢體衝突。

金髮女子發現這麼做沒有用，乾脆出手抓住前方女子的馬尾用力拉扯。前方兩名女子不滿金髮女子動手，也還手互推，場面一度十分混亂。後來，一名疑似工作人員的女子趕來勸阻，畫面才中斷。

@mitro_bov

Милі дівчатка #fighter #usyk #fury #volkanov @volkanov @Happy Smart Home

♬ оригінальний звук - mitro_bov

這段影片在網路上累積近16.8萬次觀看，吸引不少網友留言討論。有部分網友認為，是前方兩人「太自私」，根本不顧他人感受。有網友就說：「坐在前排還站起來擋住別人的視線，真的太沒公德心了。」、「她是來看演唱會，不是來看妳們跳舞的！」

不過也有不少人力挺兩名女子，認為演唱會本來就是讓人享受音樂的場合。有網友就說：「聽演唱會不是本來就要享受現場氛圍嗎？怎麼會坐著當木頭。」但也有網友認為，金髮女子應該請工作人員協助，而不是自己動手推人又扯頭髮。

基輔 演唱會 烏克蘭 觀眾

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