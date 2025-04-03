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鄰居「熱心」建議裝監視器 竟是為了偷看幼童換衣裸體

聯合新聞網／ 綜合報導
鄰居建議女子安裝監視器，想不到竟是為了偷拍。示意圖，圖片來源／ingimage
鄰居建議女子安裝監視器，想不到竟是為了偷拍。示意圖，圖片來源／ingimage

英國諾丁漢郡（Nottinghamshire）一名單親媽媽在鄰居「熱心」建議下裝了監視器，想不到卻意外發現這名「熱心鄰居」其實竊取了監視器畫面，而且專偷家中幼子裸體、如廁的影像，讓全家人留下陰影。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名鄰居湯姆林森（Peter Tomlinson）本來就有犯罪前科，但受害女子並不知情。女子曾雇用湯姆林森幫忙到家裡修東西。當時他慫恿她應該裝監視器確保居家安全，沒想到卻是惡夢的開始。

原來湯姆林森在2003年就因為兒童性犯罪入獄服刑，是個戀童癖。女子聽從湯姆林森建議，在家中安裝監視器。不過某次出遊家中現金失竊，女子查看監視器卻發現有部分片段流失，開始起了疑心。

於是，除了原本的監視器外，女子偷偷在家中設下「誘捕陷阱」。她在玩偶裡面藏了隱藏式攝影機，再假裝自己外出。結果當天晚上她透過遠端監控，看見湯姆林森潛入家中，直接偷走了家中監視器的記憶卡。

女子報警後，警方到湯姆林森的住處進行搜索。在搜索時找到大量USB隨身碟與電腦硬碟，有長達八個月的偷拍影片與照片。原來湯姆林森自從裝了監視器以後，就多次趁機潛入她家，竊取她與兩名幼子不穿衣物的畫面，甚至還錄下他們上廁所的影片。

然而，儘管罪證確鑿，警方卻只以「未經授權存取電腦資料罪」起訴，而非更嚴重的「窺視罪」或「兒童色情相關罪名」。湯姆林森僅被判處16個月有期徒刑，還能緩刑兩年。雖然法院要求他接受40次的心理治療，但受害女子仍十分不滿，認為「司法不公」，湯姆林森並沒有受到相應的懲罰。

偷拍 監視器 鄰居

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