篤信尿液有奇效！男靠飲尿養身、塗尿護膚 親揭「講究喝法」醫搖頭

美國一名男子篤信「尿療法」，不只喝自己的尿，甚至還認為尿能養顏美容而用來塗抹在身體上，宣稱喝尿能讓他了解自己的健康狀況。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，凱西（Troy Casey）受訪時表示，自己已經喝尿多年，堅信這種做法有益健康。他表示，尿液裡面含有幹細胞、胺基酸和抗體，（喝尿）是一種生物回饋機制，「喝下去之後，就能馬上知道自己身體出了什麼問題。」

他因為參加了呼吸訓練課程，才會接觸到「尿療法」。他的教練分享自己曾罹患癌症，宣稱自己透過「尿液循環法」（尿療的一種方式）「治癒」了睪丸癌。所謂的「尿液循環法」，和斷食的概念有點像，是指在一段時間中只飲用自己的尿液和水。

凱西從那時開始就對尿療法深信不疑，甚至還自己發明飲用「發酵尿液」的方法。他認為尿液存放三周後，裡面會有「數億個幹細胞」，而且過程非常講究，只能喝「中段尿」。

不過即使凱西對「尿療」信心十足，醫學專家卻持相反意見。美國內科醫生、暢銷書《抗老革命》（Ageless Revolution，暫譯）的作者阿齊茲（Michael Aziz）強調，喝尿可能對健康造成嚴重危害。他指出，尿液主要的成分是水和鹽，（喝尿）會讓身體脫水，而且，尿液經過腎臟排毒，這麼做等於是把毒素重新送回體內。

除此之外，尿液中也可能含有大腸桿菌等細菌，嚴重時可能引發感染或中毒。正在服藥的人如果飲用自己的尿液，等於讓代謝產物重新進入體內，可能導致藥物過量或副作用加劇。

阿齊茲補充，尿液中的尿素含量過高時，會對人體有毒性作用，影響消化系統並可能導致中毒。他表示，早晨尿液雖然含有褪黑激素（melatonin），有助調節睡眠和情緒，但他還是強烈反對這種做法，認為潛在風險遠大於好處。

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