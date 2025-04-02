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影／店名取「我老婆是母豬」 法國餐廳惹議連政府都出面要改名

聯合新聞網／ 綜合報導
法國一間店家用「老婆是母豬」取名，遭政府要求下架招牌。示意圖，非當事店家。圖片來源／ingimage
法國一間店家用「老婆是母豬」取名，遭政府要求下架招牌。示意圖，非當事店家。圖片來源／ingimage

法國坎城一家餐廳開業不久，就因為奇特的店名遭當地政府關注。原來該店老闆將店名取名叫「我的老婆是母豬」，引發網友討論。

ODDITYCENTRAL報導，這家店在今（2025）年一月中旬開業，自從開業以後，就因為它特別的名字而備受關注。該店的店名叫做「Ma femme est une cochonne」，「cochonne」是「cochon」（豬）的陰性形式，因此是「母豬」之意，不過在口語中，這個字也有蕩婦之意。

兩名老闆接受訪問時表示，他們對自己的太太沒有任何意見，之所以會取這個名字，只是覺得有趣，加上這麼做能吸引注意力，所以才會這樣取名。老闆不只把店名取叫「我的老婆是母豬」，更直接大剌剌的在招牌上畫了一隻穿著性感的擬人化母豬。

這樣罕見的做法讓不少路過的人都停下來拍照，但也引來政府關注。據了解，當地政府要求店家將招牌撤下，否則每天將罰款243歐元（約8700元新台幣）。坎城市政廳發言人表示，因為招牌上的名字和圖案沒有註冊商標，所以才要求撤下。

不過其中一名老闆普林斯（David Prince），認為自己根本就是因為名字被針對。他抱怨，有很多店家從來沒有申請過許可證，也沒有註冊商標，還是能夠使用招牌，認為政府要求他們撤下純粹是因為名字不雅。

為了避免遭到罰款，店家已經將招牌撤下，但他們沒有放棄這個名字，只是改成比較小的招牌掛在室內的櫥窗。

法國 餐廳

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