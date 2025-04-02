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惡臭攻擊！印度竊賊為躲警逮捕 多次靠「拉肚子」趁亂逃離

聯合新聞網／ 綜合報導
男子每次快被逮時，就會拉肚子來爭取時間逃走。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
男子每次快被逮時，就會拉肚子來爭取時間逃走。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

印度新德里一名男子多次行竊，每次警方要將他逮捕時，他都能「控制腸胃」及時拉肚子。由於惡臭加上場面混亂，男子多次成功靠著這樣的作法解套，但日前警方終於成功戴著口罩和手套將男子逮捕。

ODDITYCENTRAL報導，這名27歲的男子叫做狄帕克（Deepak），擁有天賦異稟的「腸胃控制能力」。他因為持刀搶劫和偷竊手機而被警方追捕，每當員警快抓到他時，狄帕克就會「適時」拉肚子，造成惡臭和髒亂，也給自己多一點時間逃跑。

由於手法太頻繁，警方只好為了他特別準備手套和口罩。今（2025）年3月24日，狄帕克在一處公園閒晃，警方發現行蹤可疑於是上前盤查，而狄帕克又再一次使出「便便逃跑（poop and run）」計畫，只是這次員警早已做好準備，戴上口罩和手套將他逮捕。

據薩達爾巴扎爾警察局資料顯示，狄帕克犯下多起手機竊盜案和持刀搶劫案，在被逮捕時身上也帶著一把刀。狄帕克辯稱那只是他的「幸運刀」，不過他在當地犯下至少6起案件，警方仍然依法逮捕。

印度

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