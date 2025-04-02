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沉迷日光浴機想變小麥肌 愛爾蘭健身網紅皮膚嚴重受損

聯合新聞網／ 綜合報導
女子過去幾年愛用日光浴機，結果導致皮膚病變。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
女子過去幾年愛用日光浴機，結果導致皮膚病變。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

愛爾蘭一名健身網紅熱愛小麥肌，過去多年她為了擁有均勻膚色的小麥肌，常常使用日光浴機（sunbeds）曬黑，不過沒想到這樣的習慣卻導致她皮膚嚴重受損，甚至因皮膚病變瘋狂長痣。近期她在社群媒體上分享自己的經歷，希望能提醒其他人別步上後塵。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，54歲的卡莉安（Karrieann McDonnell）近期在Instagram上發布影片，展示自己的皮膚損害。她說雖然臉的皮膚還不錯，但要粉絲「別被這張美麗的臉給騙了！」接著展示自己身體的皮膚，坦言過去長年曬黑，造成皮膚不可逆的損害。

卡莉安表示，年輕時並不喜歡曬太陽，但因為健身圈流行「健康膚色」，所以才會開始使用日光浴機，「當時大家都曬得又黑又美，我也跟著做」，但現在她才醒悟過來，認為那根本就是一場「愚蠢的競賽」。

她提到，自己因為太常使用日光浴機，身上有多處曬傷，而且還因皮膚病變切除了18顆痣，「如果我知道現在會變成這樣，我一定會克制自己。」卡莉安無奈地說。

她表示，現在市場上有許多自助曬黑產品，但在她年輕時，這類產品並不普及，而且當時資訊不像現在那麼發達，因此不懂得要保護自己。卡莉安希望透過分享自身經驗，讓所有人知道日光浴機的風險，避免重蹈覆轍。

日光浴機是透過發射紫外線（UV light）來模擬陽光，讓使用者能擁有均勻的古銅膚色。然而，有不少研究顯示，這樣的人工曬黑方式與皮膚癌有密切關聯。根據英國皮膚癌慈善機構Melanoma Focus的研究，在英國有62%的人知道日光浴機潛在風險，但仍有許多人不了解皮膚病變的嚴重性。

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