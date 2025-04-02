快訊

日本最新預測「8.7強震連2震」 南海海槽「半斷裂」最糟情況曝光

201名警官調動！台中市警局迎今年最大幅度人事調整 名單曝光

進不來？LNG船疑被軍演擋住 航港界人士：看起來獲指示要避險

為了紅豁出去？女網紅拍攝與吉娃娃性愛片遭逮 稱買家要求才拍

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名女網紅宣稱拍攝虐狗性愛片是因粉絲要求。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
美國一名女網紅宣稱拍攝虐狗性愛片是因粉絲要求。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國佛羅里達州一名成人網紅日前遭到警方逮捕，她不但拍攝自己跟吉娃娃發生性行為的影片，還將影片上傳到社群媒體並出售牟利，震驚社會大眾。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，27歲的古明斯基（Logan Guminski）是一名成人網紅，她經常在網路上販售成人影片，靠粉絲的支持賺錢。今（2025）年1月28日，一名匿名舉報者向警方報案，指控古明斯基在Instagram上傳一部「與狗發生性行為」的不雅影片。

警方隨即展開調查，在審訊過程中，古明斯基坦承自己不只與吉娃娃發生過性行為，還曾與另一隻狗進行類似行為，並且手機裡仍存有相關影片。她向警方透露，這麼做並非只是出自個人癖好，而是受人指使，和吉娃娃發生性行為的影片，就是在一名網友的要求下拍攝的。該名網友要求她製作並且分享這些影片，並給予500美元（約新台幣16,000元）的費用，目前警方尚未確認該名買家的身份。

令人不寒而慄的是，古明斯基在社群媒體上一直以「愛狗人士」自居，經常發布自己與愛犬的親密合照。3月13日，她才發布一支自己與愛犬的影片，影片還寫著：「牠們真的是我的全部。」影片上傳幾天後，她還分享自己又多養了一隻新的寵物犬。

古明斯基被指控涉及與動物發生性行為和拍攝動物性行為影片，這兩項罪名皆為重罪。她於3月22日以10,000美元（約新台幣32萬元）交保，並預計於4月22日出庭應訊。

吉娃娃 性愛

延伸閱讀

每月領14萬元社福補助 英國三寶媽「炫富」：用來跑趴做指甲

省下律師費！ChatGPT上陣辯護 哈薩克男勝訴撤銷罰單

職位高錯了嗎？波蘭女清潔工腹痛就醫 一查竟是同事在飲料下毒

蒐集元素表意外犯天條！澳洲宅男被逮丟工作 最慘恐關10年

相關新聞

為了紅豁出去？女網紅拍攝與吉娃娃性愛片遭逮 稱買家要求才拍

美國佛羅里達州一名成人網紅日前遭到警方逮捕，她不但拍攝自己跟吉娃娃發生性行為的影片，還將影片上傳到社群媒體並出售牟利，震驚社會大眾。

美籍遊客在日本被捕！手槍疑裝行李箱一路過海關 子彈丟神戶港

日本兵庫縣警方今天表示，1名美國男子在日本旅遊期間疑似持有手槍，涉嫌違反槍刀法已經被捕。兵庫縣警方研判他的行李箱在裝有手...

工人油外牆驚見屋內白骨揭獨居翁死1年 鄰居：有蟑螂、螞蟻竄出

大家要多關心注意獨居老人！新加坡1名71歲獨居老翁於單位內臥屍近1年，近日其所住組屋進行翻新工程，油漆工人粉刷外牆時，透過窗戶瞥見臥室床上有具白骨，始揭發事件。警方接報到場，經初步調查，認為不涉及犯罪行為，案件目前仍在調查中。有鄰居指出，老翁經常會撿一些鐵罐和垃圾回家，又常見到有蟑螂、螞蟻從單位內竄出。

獸醫護理師上班偷打「寵物止痛藥」1年5次！手術時睡倒在狗狗身上

英國一名獸醫護理師利用職務之便，1年內在不同診所偷取並使用藥品高達5次，即使被抓後表示悔意卻屢屢再犯，英國皇家獸醫學院紀律委員會決定將她除名。

性侵1周大女兒致死！生父無悔意稱「故意」 威脅沒被關就殺妻

喪盡天良！南非一名人父對自己剛出生1周的女兒施暴並性侵，女嬰最終死亡。男子毫無悔意，表明自己就是故意的，並說若他沒有被關，將殺害妻子。

獨居悲歌！粉刷外牆驚見室內「白骨躺床」 鄰居早懷疑他出事

新加坡一棟建築近日進行翻新工程，一名油漆工人在粉刷10樓外牆時，聞到一股異味，另一名工人則透過窗戶看到臥室床上有一具「白骨」，附近還有一套衣物，當場嚇壞趕緊通報。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。