為了紅豁出去？女網紅拍攝與吉娃娃性愛片遭逮 稱買家要求才拍

美國佛羅里達州一名成人網紅日前遭到警方逮捕，她不但拍攝自己跟吉娃娃發生性行為的影片，還將影片上傳到社群媒體並出售牟利，震驚社會大眾。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，27歲的古明斯基（Logan Guminski）是一名成人網紅，她經常在網路上販售成人影片，靠粉絲的支持賺錢。今（2025）年1月28日，一名匿名舉報者向警方報案，指控古明斯基在Instagram上傳一部「與狗發生性行為」的不雅影片。

警方隨即展開調查，在審訊過程中，古明斯基坦承自己不只與吉娃娃發生過性行為，還曾與另一隻狗進行類似行為，並且手機裡仍存有相關影片。她向警方透露，這麼做並非只是出自個人癖好，而是受人指使，和吉娃娃發生性行為的影片，就是在一名網友的要求下拍攝的。該名網友要求她製作並且分享這些影片，並給予500美元（約新台幣16,000元）的費用，目前警方尚未確認該名買家的身份。

令人不寒而慄的是，古明斯基在社群媒體上一直以「愛狗人士」自居，經常發布自己與愛犬的親密合照。3月13日，她才發布一支自己與愛犬的影片，影片還寫著：「牠們真的是我的全部。」影片上傳幾天後，她還分享自己又多養了一隻新的寵物犬。

古明斯基被指控涉及與動物發生性行為和拍攝動物性行為影片，這兩項罪名皆為重罪。她於3月22日以10,000美元（約新台幣32萬元）交保，並預計於4月22日出庭應訊。