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美籍遊客在日本被捕！手槍疑裝行李箱一路過海關 子彈丟神戶港

中央社／ 東京2日綜合外電報導
日本兵庫縣警方表示，1名美國男子在日本旅遊期間疑似持有手槍，涉嫌違反槍刀法已經被捕，研判他的行李箱在裝有手槍的情況下通過美國及日本關西機場海關。示意圖／AI生成
日本兵庫縣警方表示，1名美國男子在日本旅遊期間疑似持有手槍，涉嫌違反槍刀法已經被捕，研判他的行李箱在裝有手槍的情況下通過美國及日本關西機場海關。示意圖／AI生成

日本兵庫縣警方今天表示，1名美國男子在日本旅遊期間疑似持有手槍，涉嫌違反槍刀法已經被捕。兵庫縣警方研判他的行李箱在裝有手槍的情況下通過美國及日本關西機場海關

日本放送協會（NHK）與共同社報導，這名73歲美籍遊客在3月24日被捕，兵庫縣警方已經把這名老翁函送檢方偵辦。

2025年世界博覽會（大阪關西世博）即將在4月13日開幕，屆時許多外國觀光客將造訪當地。共同社指出，這起事件也使安檢課題浮上檯面。

管理關西機場稅關分署的大阪稅關則表示，不評論個別案件。

兵庫縣警方說明，犯嫌3月22日從美國夏威夷搭機飛抵關西機場，隔天上午於大阪府泉佐野市的旅館內，發現自己的行李箱裝著1把內含3發子彈的左輪手槍。他當天準備搭乘郵輪從神戶港出發之際，向郵輪的工作人員告知此事。

這名犯嫌供稱「誤把防身用的手槍裝進行李箱」，並承認丟棄子彈，他宣稱「認為若同時持有子彈與手槍會面臨重罪，所以就把子彈丟在神戶港碼頭」。而神戶港碼頭廁所的垃圾桶內也被人發現出現3發子彈。

日本警方研判，這把手槍被裝在犯嫌的行李箱內一路通過夏威夷的機場以及關西機場的安檢，正在釐清詳細經過。

夏威夷 安檢 日本 海關 美國 行李箱 觀光客 關西機場

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