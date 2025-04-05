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防止憾事…東京醫院首設「嬰兒郵箱」 放置1分鐘內啟動通報

聯合新聞網／ 綜合報導
並非每個寶寶都能在眾人期待下出生。 示意圖／ingimage
並非每個寶寶都能在眾人期待下出生。 示意圖／ingimage

根據日媒「日テレNEWS NNN」報導，東京都內的贊育會醫院近日正式啟用源於德國、俗稱「嬰兒郵箱」的制度，讓因各種困難無法撫養嬰兒的產婦可匿名託付出生後4周以內的新生兒。此外，該醫院亦推出「匿名生產」服務，允許孕婦僅向特定醫護人員透露身分，以保障隱私。

該醫院院長賀藤均表示，當前社會中意外懷孕、獨自生產的案例增加，甚至導致新生兒遭遺棄或虐待的悲劇頻繁發生，因此設立「嬰兒郵箱」的制度，作為防止憾事發生的最後防線。院方也特別設立專門諮詢室，以確保產婦在託付嬰兒前，仍能獲得協助與建議。若有嬰兒被放進指定區域，在一分鐘內會啟動通報機制，醫療人員會立即前往協助。

這是日本第二間設立「嬰兒郵箱」制度的醫療機構，首例為2007年熊本慈惠醫院成立的「送子鳥搖籃」，迄今已收容179名嬰兒，許多無法獨立撫養孩子的母親選擇前往求助，而其中有七成產婦並非熊本縣民。專家指出，東京為人口稠密的大都市，未來收容的嬰兒恐將超過單一醫院能夠負荷的範圍，勢必面臨相當挑戰，而嬰兒之後的安置、養育，以及成長之後若想知道自己身世時的相關協助支援，也是十分重要的課題。

此外，東京醫院的「匿名生產」費用需自付約50萬日圓（約新台幣11萬元）。熊本慈惠醫院理事長蓮田健批評，這對大多數經濟困難的產婦而言過於悖離現實。但他仍強調，最終目標是能有一個不再需要「嬰兒郵箱」的社會，因此也同步設立懷孕諮詢窗口，希望能更早期介入協助，減少發生遺棄、虐待嬰兒的憾事。

註：「嬰兒郵箱」是日本的俗稱。此名稱源自德國設置的橫向開啟式投遞窗口，因外觀類似郵件投遞口而得名，並非指像投遞信件般遺棄嬰兒。

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