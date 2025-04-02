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工人油外牆驚見屋內白骨揭獨居翁死1年 鄰居：有蟑螂、螞蟻竄出

香港01／ 撰文：謝茜嘉
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

大家要多關心注意獨居老人！新加坡1名71歲獨居老翁於單位內臥屍近1年，近日其所住組屋進行翻新工程，油漆工人粉刷外牆時，透過窗戶瞥見臥室床上有具白骨，始揭發事件。警方接報到場，經初步調查，認為不涉及犯罪行為，案件目前仍在調查中。有鄰居指出，老翁經常會撿一些鐵罐和垃圾回家，又常見到有蟑螂螞蟻從單位內竄出。

工人粉刷外牆驚見單位內白骨

據《新明日報》報道，事發於3月28日下午2時許，地點是新加坡沈氏坊第63座組屋10樓單位，單位窗戶未掩，屋內客廳和臥室堆滿雜物。該區組屋近日正進行翻新工程，有油漆工人粉刷外牆時，經過涉事單位，突然聞到1股異味，立即通知主管並報警。另1油漆工人指出，瞥見單位臥室床上有具白骨，旁邊有1套上衣和褲子，嚇得他驚慌失色。

鄰居指老翁獨居常撿破爛

73歲鄰居賈馬爾指出，老翁生前獨居多年，平日甚少與人來往，「他白天大門深鎖，晚上才出來活動」，不曾見過有親人探訪。90歲隔壁鄰居陳女士說，很久沒見過老翁出門，「還在想他該不會死在裏面吧，沒想到竟然一語成讖」。

70歲鄰居汪先生說，老翁經常會撿一些鐵罐和垃圾回家，每次晚上都會拖麻布袋走動，弄得走廊都是污漬，又常見到有蟑螂、螞蟻從單位內竄出，最後1次見到老翁大約是在1年前。71歲樓下鄰居林女士表示，家裏從去年起出現蟑螂、螞蟻，偶爾會聞到異味，噴灑殺蟲劑和用膠紙封門後，情況才有所改善。

警方接報到場，經初步調查，認為不涉及犯罪行為，案件目前仍在調查中，警員與仵作將白骨抬出單位。

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文章授權轉載自《香港01》

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