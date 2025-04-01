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獸醫護理師上班偷打「寵物止痛藥」1年5次！手術時睡倒在狗狗身上

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名獸醫護理師偷竊並使用診所藥物，上班時幾乎睡倒在手術狗狗身上。示意圖／ingimage
英國一名獸醫護理師偷竊並使用診所藥物，上班時幾乎睡倒在手術狗狗身上。示意圖／ingimage

英國一名獸醫護理師利用職務之便，1年內在不同診所偷取並使用藥物高達5次，即使被抓後表示悔意卻屢屢再犯，英國皇家獸醫學院紀律委員會決定將她除名。

根據《每日郵報》報導，2023年英國一名獸醫護理師上班第一天就偷取寵物手術專用的止痛劑，並替自己注射，導致當天她在為一隻西班牙獵犬手術時精神不濟，幾乎要靠在狗狗身上睡著。面對獸醫詢問，她謊稱是因為即將上工感到緊張，前一晚沒睡好。

由於女子精神恍惚、手術的麻醉紀錄難以辨識、未正確回報手術狗狗的體溫等，她的工作機會被取消，獸醫院後來也發現診所藥物缺失，隨即報警。

女子接受調查時承諾自己以後不會再做這種事，然而下個月她又被抓到在另一間獸醫診所任職時偷取藥物，還謊稱是獸醫授權給她、要用在狗狗身上的。

然而在這兩起事件之前，該女子也在其他診所犯案過，她1年內總共在4家獸醫診所偷竊使用3種不同藥品高達5次。

2023年底，她對偷竊藥物的指控認罪，並被處以罰鍰，然而女子並沒有學乖，今年1月她涉嫌偷竊公司的藥品而被以「任職期間的嚴重不當行為」開除。英國皇家獸醫學院紀律委員舉行聽證會後，將她從獸醫護理師名冊中除名。

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偷竊 狗狗 獸醫 藥物濫用 護理師

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