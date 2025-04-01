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性侵1周大女兒致死！生父無悔意稱「故意」 威脅沒被關就殺妻

聯合新聞網／ 綜合報導
南非一名小女嬰遭生父性侵施暴致死。示意圖／ingimage
南非一名小女嬰遭生父性侵施暴致死。示意圖／ingimage

喪盡天良！南非一名人父對自己剛出生1周的女兒施暴並性侵，女嬰最終死亡。男子毫無悔意，表明自己就是故意的，並說若他沒有被關，將殺害妻子。

根據《每日郵報》報導，去年南非一位母親將剛出生1周的女嬰留在家中給丈夫看顧，自己出門採購生活備品，然而當女嬰開始哭泣時，丈夫並沒有履行為人父母的職責，而是反覆毆打嬰兒，並抓住她的頭撞擊，最後他決定「讓她有哭的理由」，進而性侵寶寶。

媽媽回來後發現女兒傷勢嚴重，趕緊送醫，然而隔日女嬰因頭部重傷死亡。

男子接受調查認罪，並承認有吸毒，但強調自己的行為並沒有受到毒品影響，聲稱他當下很清楚這些行為違法，「我是故意這樣做的」。

而男子受審時還當庭威脅，表示如果自己沒有被關，將會殺死妻子。此案將於下周進行判決。

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