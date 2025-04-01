快訊

肯德基「咔啦雞腿堡買1送1」！漢堡王優惠券現省3155元

為何基本款iPad不支援AI？銷售數據揭原因：高階型號處境尷尬

自助餐夾2盒菜含白飯500元…他不滿拿養樂多須付20元 老闆出面解釋了

聽新聞
0:00 / 0:00

獨居悲歌！粉刷外牆驚見室內「白骨躺床」 鄰居早懷疑他出事

聯合新聞網／ 綜合報導
新加坡油漆工粉刷外牆時驚見白骨。高空作業示意圖，非事發地點。圖／ingimage
新加坡油漆工粉刷外牆時驚見白骨。高空作業示意圖，非事發地點。圖／ingimage

新加坡一棟建築近日進行翻新工程，一名油漆工人在粉刷10樓外牆時，聞到一股異味，另一名工人則透過窗戶看到臥室床上有一具「白骨」，附近還有一套衣物，當場嚇壞趕緊通報。

根據《新明早報》報導，死者是一名71歲獨居男性，屋中堆滿雜物，警方已封鎖現場。

鄰居指出，死者獨居多年，平常不和鄰里往來，只在晚上出門活動，也不曾見過有人來探訪他。另一名鄰居則表示自己很久沒看到死者了，曾想過他是否在家裡出事，但因沒聞到異味就沒特別放在心上，孰料悲劇已悄悄發生。

經初步調查，警方認為此案未涉及犯罪行為，詳細情況仍在調查中。

工人 新加坡 獨居 獨居老人

延伸閱讀

70歲父孤獨死在垃圾屋 兒子極度憤怒「打掃後瞬轉為懊悔」曝內心轉折｜元氣網

「我不要再回去了！」75歲婦淚灑豪華養老院 被1件事逼瘋奪門而出

83歲母依靠兒子金援長達40年 一通電話讓安心養老院生活瞬間終止｜元氣網

獨居長者齊聚體驗原民馬告茶 邀一年捐1.5萬做公益

相關新聞

獨居悲歌！粉刷外牆驚見室內「白骨躺床」 鄰居早懷疑他出事

新加坡一棟建築近日進行翻新工程，一名油漆工人在粉刷10樓外牆時，聞到一股異味，另一名工人則透過窗戶看到臥室床上有一具「白骨」，附近還有一套衣物，當場嚇壞趕緊通報。

海邊拾獲萬年化石？愛犬散步叼回「神秘黑骨」網瞎猜翼龍腳趾

一名男子在荷蘭的海灘上發現一個黑色神祕物體，和他手掌幾乎一樣大、外型彎曲，男子覺得看起來像牙齒，發文詢問後得到驚人的回覆。

手術醒來竟成外國人！17歲少年忘掉家人、母語 患「1罕見病症」全球僅9例

術後麻醉藥消退時，偶爾有病人會出現短暫精神紊亂。不過，荷蘭1名17歲少年接受手術後，醒來突然變成「外國人」般，不會聽和說母語荷蘭語，只能用第二語言英語交流…

重生之我是尹錫悅？彈劾案成南韓小說熱門題材 尹錫悅「同人文」層出不窮

南韓總統尹錫悅的彈劾案宣判在即，沒想到這案件成為南韓網絡小說熱門題材，不少更是結合附身、輪迴、轉世等奇幻又養眼的情節，引人注目…

不只「鼠屍泡湯」？日本SUKIYA再爆害蟲入侵 全國店鋪將歇業5天

日本牛丼連鎖業者食其家（SUKIYA）位於鳥取縣分店的味噌湯1月才發生混入老鼠屍體，昨天東京店鋪又被消費者指商品混入害蟲...

從哪裡來？味噌湯撈「整隻老鼠屍」 日本SUKIYA調查結果出爐

日本牛丼連鎖業者食其家（SUKIYA）位於鳥取縣一間分店的味噌湯今年1月曾混入老鼠屍體，業者說明老鼠當時很可能是從大型冰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。