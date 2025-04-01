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獨居悲歌！粉刷外牆驚見室內「白骨躺床」 鄰居早懷疑他出事
新加坡一棟建築近日進行翻新工程，一名油漆工人在粉刷10樓外牆時，聞到一股異味，另一名工人則透過窗戶看到臥室床上有一具「白骨」，附近還有一套衣物，當場嚇壞趕緊通報。
根據《新明早報》報導，死者是一名71歲獨居男性，屋中堆滿雜物，警方已封鎖現場。
鄰居指出，死者獨居多年，平常不和鄰里往來，只在晚上出門活動，也不曾見過有人來探訪他。另一名鄰居則表示自己很久沒看到死者了，曾想過他是否在家裡出事，但因沒聞到異味就沒特別放在心上，孰料悲劇已悄悄發生。
經初步調查，警方認為此案未涉及犯罪行為，詳細情況仍在調查中。
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