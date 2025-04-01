海邊拾獲萬年化石？愛犬散步叼回「神秘黑骨」網瞎猜翼龍腳趾
一名男子在荷蘭的海灘上發現一個黑色神祕物體，和他手掌幾乎一樣大、外型彎曲，男子覺得看起來像牙齒，發文詢問後得到驚人的回覆。
《新聞周刊》採訪男子得知，當他們一家在海灘上散步時，他的狗狗叼著東西跑來，他細看後覺得這個東西長得有點像牙齒，忍不住猜測會不會是化石，便帶回家並在Reddit上發文詢問。
這張照片引發熱烈討論，男子也PO出更多不同角度的照片，網友們紛紛猜測是地懶、鋸齒鯊、劍齒虎、翼龍腳趾等等，其中最有可能的答案是距今約11萬至1.2萬年前末次冰期（Last Glacial Period）的歐洲野牛內角化石。
為了確認化石的真實性，男子也將照片發給荷蘭自然生物多樣性中心（Naturalis Biodeversity Cennter），這是荷蘭最大的自然歷史博物館，並表示若博物館有興趣，他很樂意看到這塊化石被展出，不然他就要做個小支架將之展示在自己房間。
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