快訊

清明連假後期好天氣掰了！降雨又轉涼 下周雨勢恐更猛烈

MLB／大谷死壘間掐斷關鍵攻勢 道奇8連勝沒了、山本好投吞敗

川普關稅海嘯席捲全球 台股周一恐雪崩

2歲可愛孫飛奔迎接帥爺爺下班 一票網友歪樓激動：請帶我去

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名兩歲小孩到車站迎接爺爺下班，溫馨可愛的畫面引發討論。車站示意圖。 圖／ingimage
日本一名兩歲小孩到車站迎接爺爺下班，溫馨可愛的畫面引發討論。車站示意圖。 圖／ingimage

根據日媒「Hotosena」的報導，一段爺爺下班回家，孫子前往車站閘口迎接的影片，近期在社群平台上大受關注。影片中，小男孩看到爺爺出站後，興奮的張開雙手奔向爺爺懷裡擁抱。

這段溫馨畫面來自TikTok的@ninjin_dance。影片中的可愛小男孩目前2歲，從1歲前就開始跟著家人到車站迎接爺爺。家人表示，由於孫子平時沒有與爺爺住在一起，每當女兒回娘家時，總會帶著他一起去迎接，讓他能早點見到爺爺。一開始，孫子對陌生的車站環境感到有些害怕，但幾次之後，他已經習慣，並將「去車站」與「迎接爺爺」畫上等號，深深印在腦海裡。

影片中，爺爺看到孫子朝自己跑來，滿臉笑容的舉起手機拍攝，而孫子則興奮地張開雙臂衝向爺爺，這可愛純真的畫面讓許多網友心中暖暖的。有網友表示：「這樣可愛的孩子前來迎接，真的會讓一天的疲憊瞬間消失」，還有人逗趣的說「爺爺超帥」、「我也想這樣奔向超帥的爺爺！」、「爺爺那麼帥，我也要飛奔過去（40歲女性）」。還有其他網友留言「如果有這樣的孫子，上班再累也值得！」、「這畫面讓人想把薪水全給他」。

@ninjin_dance透露，希望之後可愛的小男孩可以繼續到車站迎接爺爺，直到爺爺退休為止，甚至希望小男孩的妹妹長大後也能一起參與這個溫馨的日常儀式。對爺爺來說，這段短短的時光，應該是一天中最幸福的時刻。

@ninjin_dance

じいじのお迎え② じいじ嬉しすぎて、じいじ側のも 残しときたかったみたい🤭 #祖父と孫 #孫 #おじいちゃん #おじいちゃんと孫 #じいじ #お迎え #じいじと僕

♬ ほんわかぷっぷー - MoppySound

家人 爺爺

延伸閱讀

寢具該多久洗一次？枕頭、棉被差很大 專家：跟氣候、體質也有關

老被問為何不婚…日61歲漫畫家「單身生活充滿可能性」引共鳴

父母私借學貸付醫藥費…法院判女兒免還款！日網憂判例遭濫用

TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

相關新聞

2歲可愛孫飛奔迎接帥爺爺下班 一票網友歪樓激動：請帶我去

根據日媒《Hotosena》的報導，一段爺爺下班回家，孫子前往車站閘口迎接的影片，近期在社群平台上大受關注。影片中，小男孩看到爺爺出站後，興奮的張開雙手奔跑向爺爺懷裡擁抱。

「滿嘴粉末」1歲娃吃光阿公骨灰 媽媽超崩潰1原因釋懷

居住在英國林肯郡(Lincoln)的一名年輕母親娜塔莎·艾梅尼（Natasha Emeny），曝光一起在家中發生的「慘案」，她離開一歲兒柯亞(Koah)一下子，回頭竟發現兒子全身上下沾滿「灰塵」，隨後她立即發現到擺在架上的已逝父親骨灰罈已近全空，罈邊還有一些灑出的骨灰，令人當場相當崩潰。

小孩養小孩！媽媽只大自己13歲 英國女曝成長過程「很特別」

英國一名年輕女子近期在社群媒體上分享自身故事，她的媽媽在12歲那年就懷了她，等於是小孩養小孩，也為她帶來非常不同的成長經歷。

東京預約「米其林2星餐廳」遲到半小時遭趕走 女哭訴：一口沒吃要付5000

預約餐廳後準時到達是作為顧客是基本守則。有港女近日於日本東京旅遊，預訂了米其林二星餐廳「數寄屋橋次郎六本木店」...

影／演唱會爆衝突！前排觀眾起身嗨跳 女子視線被擋出手怒扯馬尾

烏克蘭首都基輔（Kyiv）日前舉辦演唱會，由於一名觀眾站起來跳舞，擋住後方觀眾視線，竟引發激烈衝突。後排女子疑似多次提醒，仍無法阻止前方女子，於是怒扯對方頭髮要她坐下，影片在社群媒體上瘋傳，引發熱議。

影／最後一次花錢是10年前 她沒存款、不購物喜過「0元生活」

澳洲一名女子從十年前就過著「零元生活」，從2015年開始，她就沒有買過新東西，沒有存款、不靠社會福利。雖然過去十年都沒用過現金，但她認為自己擁有一切所需，這麼做能減少資源浪費。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。