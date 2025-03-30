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重生之我是尹錫悅？彈劾案成南韓小說熱門題材 尹錫悅「同人文」層出不窮

香港01／ 撰文／成依華
南韓總統尹錫悅。美聯社
南韓總統尹錫悅。美聯社

南韓總統尹錫悅的彈劾案宣判在即，沒想到這案件成為南韓網絡小說熱門題材，不少更是結合附身、輪迴、轉世等奇幻又養眼的情節，引人注目。

韓聯社3月30日報導，自2024年底開始，涉及戒嚴、彈劾等時事的作品便在網絡小說平台上陸續出現。

在南韓大型網絡小說平台Munpia，作品《彈劾2025》自2024年12月8日推出，如今已經連載至第17話，作品簡介形容是一部「真正的另類歷史小說」，內容作品講述曾擔任檢察官的總統「尹義亨」，為阻止國會針對其伴侶的調查行動而宣布戒嚴，進而遭到彈劾的故事，顯然是以尹錫悅事件為背景來創作。

報道指，平台上也有把戒嚴、彈劾與流行的「附身、轉世」情節相結合的作品，尤其引人注目，例如有《我被彈劾邊緣的總統附身了》，講述一名公民在參加集會途中遭遇車禍，然後在彈劾前一天，睜開眼便發現自己遭附身成為總統。

另一部作品《我成為面臨彈劾危險的總統》也是類似題材，內容為一名反對派政治人物在總統被彈劾前一週，發現自己被總統附身。

此外還有以第一人視角描述戒嚴、講述總統複雜心理的網絡小說作品，又有結合轉世題材的小說，《回來了卻被戒嚴了》講述一位戰勝地獄、達到「最高級」的男主角，時隔9999999年後回到故鄉南韓，卻發現總統已經宣布戒嚴的故事。

一位現任網絡小說作家向韓聯社稱，「網路小說的主要目的就是刺激讀者神經，讓他們的視線無法離開故事情節。戒嚴是一個非常有吸引力的題材。」他預計只要有一部作品獲得巨大成功，未來就會有更大量類似作品湧現。

另有不願透露姓名的大學教授則批評這些小說只是利用社會話題吸引注意力，但很多都不合格，「網絡小說要連載150集以上，讀者數量不斷增加，並成為收費服務，才算合格的網絡小說。」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

南韓 小說 尹錫悅 檢察官

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